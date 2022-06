JEDNOM SE ŽIVI! IONAKO JE KREDIT NA 12 RATA: Totalni HIT! Ovako muž vidi 10 dana letovanja u Grčkoj

Putovanje sa porodicom, samo po sebi je avantura. "Mama, gladan sam", "Tata hoću da skočim sa tvojih ramena", "Mužu, moj, je l si kupio lubenicu?", "Ženo, izgoreo sam", "Meni se ne jede to, hoću ovo, na onoj plaži je lepši pesak, ajde idi po kukuruz".

Upravo zato, objava unutar Fejsbuk grupe, "Grčka uživo" Andrije Ristića, postala je pravi viralni hit. Naime, on je na šaljiv, duhovit i pomalo, sarkastičan način, prikazao kako izgleda porodično letovanje iz ugla jednog muža, pogotovu kada se radi o šopingu na letovanju.

Njegovu objavu, koja je nasmejala veliki broj ljudi, prenosimo vam u celosti:

foto: Printscreen/Facebook

TROŠKOVI GRČKA – starter pack

Rezervoar od 60 litara 100 evrića. Mi sa službenim autima zero he, he Smeštaj 50-60 evra za noć, može i manje ali je obično buvara.

Dan 1. Doručak tiropita, čokoladno mleko 7-8 jura, plaža frapei 8 jura (cevčiš ceo dan), dva girosa sa pićem 10 jurića, sladoled 2-3 jura

Dan 2. Sve isto, ku***nje na max. Jednom se živi, Ionako je kredit na 12 rata. Giros se podrazumeva. I ladan Mythos.

Dan 3. Opet sve isto, raspištoljeni. Deremo se po plažu, dovikujemo se s ostali članovi čopora. Ubacujemo pizzu i neku salatu za ručak. Op, odoše jos 15 jura. Večera giros naravno. Pršte slike na Instagram. Nei Pori forever sa sve srca.

Dan 4. Prvi znaci nervoze. Žena gunđa što se jedu samo girosi, a taverne s ribom pune. Tebi nije jasno šta fali girosu ali ipak popuštaš. Doduše sledeće veče. Ukupni troškovi 20-tak jurica za dan.

Dan 5. Nema doručak, kafa I ležaljke ima. Večera u riblju tavernu, na plažu, s noge u pesak. Hobotnica I kalamari, cukini, grčka salata, domaće vino, desert. Odoše 60-70 jura.

Dan 6. Za doručak mazalice što smo poneli da se nađe. Ležaljke propuštamo jer je pesak dobar za kičmu. Ceo dan mlatimo sa onim drvenim reketima da ubijemo vreme. Giros nema, još nas drži hrana od sinoć. Troškovi 5 evrića za Mythos.

Dan 7. Duže spavamo pa preskačemo doručak, a ionako ne jurimo da zauzimamo ležaljke više. Kičmu sam ispravio skroz. Odmrzavaju se sarmice I pohovane šnicle (što mogu dugo da traju). Troškovi mali.

Dan 8. Sve isto. Nema više slike na Instagram. Ostaje se dugo na plažu da se uhvati zadnje sunce. Kiseli I slani se vraćamo kroz grad dok sređeni turisti idu u taverne (oni su tek u 4-5. danu) Troškovi max 10 jura.

Dan 9. Čuješ da se pominje neki šoping u Solunu. Smišljaš plan.

Dan 10. Povratak. Od rano jutro zapodevaš kavgu i svađu. Vozite se nazad, ćutite, ljuti jedan na drugog. Promašuješ Cosmos, Mega Outlet i ostale nagazne mine. Grabiš na ring roud, i tek kod linije solunskog fronta možeš da odahneš. Otpocneš proces mirenja.

foto: AP/Thanassis Stavrakis

Lagana vožnja nazad uz usputna stajanja za obavljanje fizioloških potreba. Predejane promašujes naravno. History chanel.

Vi što imate decu, računajte na krofne, kukuruz, luna park, onu ruku što izvlači glupe medvediće. Brat bratu na to ode 60-70 jura.

Ukoliko ideš na odmor sa ljubavnicom, sve gore napisano ne važi.

(Kurir.rs/Blic/Grcka uzivo)