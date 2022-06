PUT AUTOM OD BEOGRADA DO HALKIDIKIJA ZA 320 EVRA! Kurirov detaljan vodič do Grčke! Pošto su BENZIN, PUTARINE, TRAJEKTI...

Letnja sezona je počela, a prvi turisti iz Srbije su već krenuli put omiljenih destinacija, a većini je, kao i svake godine, na prvom mestu Grčka. Većina tamo odlazi kolima, a Kurir vam donosi najvažnije detalje koje bi trebalo da znate pre putovanja i tokom boravka na moru.

Naša računica je pokazala da će vas putarina i gorivo u oba pravca od Beograda do Halkidikija koštati oko 320 evra (u cenu je uračunat i zeleni karton ukoliko putujete preko Severne Makedonije). U odnosu na prošlu godinu put je skuplji za nekih 70 evra.

Od Beograda do Halkidikija i nazad platićete gorivo oko 47 evra ukoliko putujete preko Severne Makedonije, a sedam evra manje ukoliko idete preko Bugarske.

A sve ostale važne činjenice i savete pročitajte u ostatku teksta.

Ko se u Grčku uputi preko Bugarske, pored Gradine kod Pirota, jedini alternativni prelaz je Vrška čuka nadomak Zaječara. Strezimirovci kod Surdulice otvoren je samo za teretna vozila. Na 240. kilometru od Gradine je najveći granični prelaz između Bugarske i Grčke Kulata-Promahonas, odakle put vodi ka Solunu i Halkidikiju. Manji prelaz između ove dve zemlje je Ilinden-Eksohi i udaljen je 264 kilometra od Gradine. On je manje frekventan, a bliži je Tasosu i Kavali. Putarina u Bugarskoj se ne plaća na naplatnim rampama, već je neophodno da kupite vinjetu, a to možete uraditi u blizini graničnog prelaza na kiosku s jasno istaknutim natpisom. A možete kupiti i elektronsku vinjetu onlajn preko sajta ili aplikacije BGTOLL. Kazna za neplaćanje putarine kupovinom vinjete iznosi 50 evra.

Važno

Ništa od paradajz-turizma

U Grčkoj se od 2016. primenjuje zabrana unosa hrane proizvedene van EU. To znači da ne možete da unesete mleko, viršle, šnicle, šunku, sir, jogurt, pavlaku, kuvana i pržena jela, kao i kvarljive namirnice. Možete poneti do pet kilograma svežeg voća i povrća, osim krompira, do dva kilograma mleka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do dva kilograma hrane za kućne ljubimce.

Niko neće zameriti ako ponesete pirinač, kečap, gotova jela, makarone, keks, čokoladu, vodu, sokove, sve dok vrednost ovih namirnica ne prelazi 300 evra po putniku, odnosno 150 evra za mlađe od 15 godina.