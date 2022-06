UMETE LI DA REŠITE NAJTEŽI MATURSKI TEST NA SVETU? Okušajte sreću, pa pogledajte tačne odgovore (TEST)

BEOGRAD - Svake godine 7. i 8. juna širom Kine milioni dece polažu test koji se smatra najtežim na svetu. Od uspeha koji postignu zavisi im budućnost, a ovo su neka od pitanja

Nacionalni prijemni ispit za koledž (NCEE), poznatiji kao "gaokao" (高考 - "Ispit za visoko obrazovanje") je standardizovani prijemni ispit za fakultet koji se održava svake godine širom Kine.

Potreban je za upis u skoro sve visokoškolske ustanove na dodiplomskom nivou u toj zemlji. Obično ga polažu učenici poslednje godine srednje škole, ali je starosna granica ukinuta 2001.

Najteži test na svetu

Maturanti širom Kine za gaokao se pripremaju faktički čitavog svog života jer je ovaj test poznat i kao jedan od najtežih ispita na čitavom svetu. Oko 10 miliona maturanata polaže ga svake godine, a za upis na najbolje fakultete potrebni su izuzetno visoki rezultati, ponekad i da budete u 2 posto najboljih u čitavoj zemlji, piše Informer.

Ispit traje oko devet sati u periodu od dva dana. Standardni kineski jezik i matematika su obavezni. Kandidati mogu da izaberu jedan strani jezik, a najveći broj se odlučuje za engleski. Što se ostalih pitanja na testu tiče, u većini regiona, maturanti biraju između prirodnih i društvenih nauka (uslovno rečeno, podela nije ista kao na Zapadu). Učenici koji izaberu ove druge dobijaju pitanja iz istorije, političkih nauka i geografije, dok se oni koji se odluče za prirodne nauke testiraju iz fizike, hemije i biologije.

KAKO BISTE VI PROŠLI NA TESTU OPŠTE INFORMISANOSTI ZA OVAJ FAKULTET, PROVERITE! Možete li do 100% i da rešite SVIH 30 OD 30 (TEST)

Ukoliko ne sakupe dovoljan broj bodova maturanti ne mogu da se upišu na fakutete i, načelno, imaju tri opcije - da pokušaju da polože gaokao sledeće godine, da ne idu na fakultet i zadovolje se nekim slabije plaćenim zanimaljem ili da nastave školovanje u inostranstvu. Ovu poslednju opciju sve češće koriste svi koji to sebi mogu da priušte.

Prvi gaokao održan je 15–17 avgusta 1952. godine kao sistem koji bi omogućio da samo najbolji idu na fakultete i da, nakon toga, do najviših funkcija u društvu kandidati stižu na osnovu zasluga, a ne porodičnih i/ili političkih veza. Od početaka do današnjih dana doživeo je neke promene, ali mu je suština ostala ista - gaokao je test koji određuje budućnost svakog Kineza, piše Istorijski zabavnik.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Šta se traži?

A kakva su pitanja na ovom “najtežem testu na svetu”? Najkomplikovanijim se smatraju esejska pitanja na najrazličitije teme. Ocenjivači imaju oko 10 sekundi da prelete preko vešeg eseja i samo se možete nadati da će nešto što napišete privući njihovu pažnju.

Što se ostalih pitanja tiče, evo nekih primera objavljenih na sajtu Biznis insajdera. Pokušajte da rešite:

GAOKAO - Najteži test na svetu

1. Rešite matematički zadatak. Ako je x + y ≥ a, x - y ≤ -1 a minimalna vrednost z = x + ay je 7, šta je a?

1) -5

2) -5 ili 3

3) 3

4) 5 ili -3

2. Između juna i avgusta, brod za krstarenje putovao je iz provincije Fudžijan do Venecije, preko Mumbaja, kao deo strategije "Pomorskog puta svile 21. veka". Šta bi od sledećeg doživeo na putu?

1) Prilikom prolaska kroz užno kinesko more, brod se suočio sa stalnom kišom

2) Prilikom prolaska kroz Arapsko more, brod je plovio protiv vetrova i struja

3) Prilikom prolaska kroz Crveno more, uz obalu su se videli veliki delovi šuma

4) Prilikom prolaska kroz Sredozemno more, brod je doživeo višednevnu oluju

3. Četiri učenika mogu izabrati da učestvuju u dobrotvornoj akciji u subotu ili nedelju. Kolika je verovatnoća da će bar jedan učenik biti i na subotnjim i na nedeljnim događajima?

1) 1/8

2) 3/8

3) 5/8

4) 7/8

foto: Profimedia

4. Popunite prazninu tako da rečenica bude gramatički ispravna na engleskom jeziku. Good families are much to all their members, but ____ to none.

1) Something

2) Anything

3) Everything

5. Prema američkom ustavu, zastupljenost svake države u Domu SAD biće određena tako što će se "celom broju slobodnih građana dodati tri petine svih ostalih ljudi". Ovo pravilo je protiv kog principa u Deklaraciji nezavisnosti?

1) Suvereniteta naroda

2) Pravila da su svi ljudi rođeni jednaki

3) Državne autonomije

4) Pravila da su sve države jednake

6. U pismu Džejmsu Medisonu u martu 1787, Džordž Vašington je napisao: "Da je temeljna reforma sadašnjeg sistema neophodna, niko ko ima sposobnost da sudi neće poreći — i rukom i srcem se nadam da će posao biti potpuno razmotren u konvenciji". Na šta se odnosi fraza "temeljna reforma"?

1) Iskorenjivanje nedostatka federalnog sistema

2) Uspostavljanje republičkog sistema ravnotežom tri sile

3) Ukidanje ustavne monarhije

4) Izmene u labavom federalnom sistemu

foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

7. Banke naplaćuju naknade za obradu i kamatu prilikom odobravanja kredita. Oni naplaćuju naknade zbog pruženih usluga, kao što je upravljanje računima. Razlog za traženje kamata je sledeći:

1) Banke imaju monopol

2) Bankarski kredit je veći od komercijalnog kredita

3) Kapital koji nude banke je faktor proizvodnje

4) Banke su središte neometane proizvodnje

8. Da bi se razumeo akademski uspeh 1.000 studenata, usvojena je metoda sistematskog uzorkovanja za odabir 40 uzoraka. Koliki treba da bude interval uzorkovanja?

1) 50

2) 40

3) 25

4) 20

9. Popunite prazninu tako da rečenica bude gramatički ispravna na engleskom jeziku. It's a _____ clock, made of brasss and dating from the nineteenth century.

1) charmin French small

2) French small charming

3) small French charmin

4) charming small French

Tačni odgovori 1. 3 2. Prilikom prolaska kroz Arapsko more, brod je plovio protiv vetrova i struja. 3. 7/8 4. Everything 5. Pravila da su svi ljudi rođeni jednaki 6. Izmene u labavom federalnom sistemu 7. Kapital koji nude banke je faktor proizvodnje 8. 25 9. charming small French

Kurir.rs/Biznis insajder/Informer