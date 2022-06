ITALIJANKA KOJA JE POSLE 53 GODINE SAZNALA DA JE SRPKINJA JE OTETA BEBA! Jedna stvar je POSEBNO ČUDNA, evo kako su KRALI BEBE

Italijanka Lorijana Saso oduvek je navijala u košarci i odbojci za Jugoslaviju, kasnije za Srbiju, i to njeno uzbuđenje ju je uvek zbunjivalo. A onda je pre tri godine shvatila da su je to geni vukli. Ona nije Italijanka, ona je Srpkinja!

Njen život se vrtoglavo promenio kada joj je otac preminuo 2019, a ona u stanu svojih roditelja pronašla u fioci crnu kutiju, skrivanu od nje 52 godine, koja je čuvala veliku tajnu.

U njoj je bio crveni SFRJ pasoš. Kad ga je otvorila, u Lorijanu je s fotografije, u džemperiću na pruge, gledala devojčica Lorijana od dve godine! U dokumentu je pisalo da je rođena u Banatskom Novom Selu, opština Pančevo. I tada je odlučila da pronađe biološku majku.

Pomogao joj je otac njene prijateljice Tanje, Radoica Bata Vukić, koji nije dozvolio da ga tragovi zavaraju. Radoica je preko advokata u Novom Sadu uspeo da dođe do određenih dokumenata o Zorici Dinković, devojčici koja je iz bolnice u Pančevu data prvo u hraniteljsku porodicu, a kasnije i na usvajanje. Lorijana nikada nije pomislila da je usvojena, jer su joj italijanski otac i majka pružili ogromnu ljubav,obrazovanje, podršku... Ipak, rođena je kao Zorica Dinkovski 28. avgusta 1970, a usvojena 1972. Kada je Radoica javio Lorijani da joj je našao mamu i da želi da je upozna i vidi, plakala je, skakala od sreće. Ni Leposava iz Perleza nije mogla da prestane da plače jer je pronašla ćerku.

Da je život pun iznenađenja ,uverila nas je sudbina italijanke Lorijane Saso, koja je posle 52 godine saznala da je usvojena i da je poreklom iz Srbije. O sudbine usvojene dece govorila je predsednica Udruženja roditelja "Otetih beba" Ana Pejić u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Predsednica Udruženja roditelja "Otetih beba" ističe da je posebno zbunjujuće kako je Lorijana mogla da dobije italijanski pasoš pre nego što je zvanično usvojena.

- Ima dosta ovakvih priča. Meni je drago što je Lorijana pronašla svoje roditelje. Advokatska kancelarija koja je pribavila dokumente a dokumente može dobiti samo lično ta osoba ili advokat koji ima punomoćje. Kod Lorijane je zanimljivo, to je kupljeno dete. Upisano je u italijanski pasoš, njeni budući roditelji su nju dobili pre nego što je ona usvojena zvanično. Sada je pitanje kako to može? Po kojoj osnovi je policija upisala dete u italijanski pasoš. Centri za socijalni rad u saradnji sa policijom, porodilištima su verovatno ti koji su prodali dete. Cela je to jedna sprega. Umešan je i doktor Slobodan Milošević. Ona je i sama nama pričala da je teško i da osete u sebi da nisu tamo gde pripadaju - rekla je Ana Pejić.

Pejić ističe da se deca izvoze u inostranstvo nakon rata.

- Deca se izvoze od posle rata, od prvih siročića koje je Jugoslavija imala. Ta deca su izvožena i taj biznis se nastavio. Službe su tad postale banditske organizacije, to je čist kriminal. U Srbiji postoje pet udruženja koji se bave ovom problematikom. Nama se iz dana u dan javljaju ljudi koji traže rodbinu. 2014. godina je poslednja godina koja se traži, majka iz Bačke Palanke je poslednji slučaj. Zanimljivo je da su tada potureni papiri, kada je rađena obdukcija na detetu, materijal se nije podudarao sa majkom. Niko nije dobio rešenje da mu je dete živo, još uvek nije ni pokrenuta istraga protiv ljudi koji su uključeni u ovo. 2006. godine Skupština Srbije je donela odluku jednoglasno - ispričala je Ana Pejić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televiziji.

