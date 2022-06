MALI RETARD NE TREBA DA ŽIVI! Anonimna osoba brutalno VREĐALA dete ometeno u razvoju, OVO JE BRUKA I SRAMOTA! (FOTO)

Majka jednog sedmogodišnjeg dečaka (imena poznata redakciji) koji ima poteškoće u mentalnom i fizičkom razvoju na Instagramu je doživela stravične uvrede upravo na račun svog bolesnog deteta!

Mama heroina, koja na svom profilu postavlja fotografije njihove porodične svakodnevice, ponosna na dečakov napredak, s jednog profila dobila je gnusne komentare - da "njeno dete nije za život" i da je "bolje da dete sahrani"!

Osoba koja se krije iza profila bez fotografije, a piše u ženskom rodu ovoj majci je napisala:

- Mali retard, takva deca nisu za život. A što je mali retard smešan kad hoda. Na to je majka samo zbunjeno odgovorila: - Molim? A onda je dobila salvu uvreda:

- Moli boga za pamet i taj tvoj mali retard. Šta si bolesnom detetu napravila Instagram da bi ga narod sažaljevao, a takva deca nisu ni život.

Kada je upitala: "Odakle tebi pravo da vređaš, ničim izazvana, jedno malo i nedužno biće", navodno ženska osoba napisala je: "Od*ebi, idi dete sahrani".

Inače, dečak, kako je majka u opisu bloga napisala, boluje od Angelmanovog sindroma, genetskog poremećaja koji uzrokuje teškoće u razvoju i neurološke probleme, kao i spina bifide, urođenog deformiteta kičmenog stuba i kičmene moždine, a ima i epileptične napade. Da je ono što je ova "mama stena" doživela sramno i za svaku osudu, potvrdili su i sagovornici Kurira.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, za Kurir kaže da je poražavajuće i potresno saznanje da postoje ljudi koji su u stanju da na ovakav način govore o detetu, a još teže kada je reč o detetu sa invaliditetom.

- Umesto da se uvaži i podstakne napor majke, koja se svojim angažovanjem i zalaganjem trudi da pomogne svojoj porodici i da ohrabri druge sa sličnim problemima, ona je naišla, malo je reći, na nerazumevanje suočivši se sa uvredama i nedopustivim govorom. Osim što je zakonom zabranjeno, ovako postupanje šteti svima i šalje zabrinjavajući poruku o nama kao društvu u kojem empatija postaje sve ređa. Nažalost, društvene mreže, koje s jedne strane daju mogućnost sagledavanja određenih problema, s druge strane otvaraju prostor za iznošenje uvreda, a neretko govora mržnje, pa čak i pretnji - kaže Janković.

Psiholog Radmila Vulić Bojović U pitanju je neko bez trunke osećaja Radmila Vulić Bojović, psiholog i psihoterapeut, za Kurir je rekla da osoba koja vređa dete može biti vrlo ekstremna, isključiva i bez saosećanja. - Za osobu koja je u stanju da takve reči izgovori o detetu koje je bolesno može se reći samo da je bezobzirna, beskrupulozna i bez trunke empatije. Ono što se od svakog člana društva očekuje je minimuma saosećanja i inkluzija - rekla je Vulić Bojović i dodala da je najveći problem društvenih mreža upravo uljuljkanost u zonu anonimnosti, gde ljudi sebi daju za pravo da pišu bilo šta. foto: Printscreen Youtube/RTS

Marijana Taranović, defektolog iz Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije (MNRO), kaže da su mame poput ove heroji, a da je svaki rečnik uvreda neprihvatljiv:

- Takve mame su heroji, one bude svest celoj zajednici. Nijedna osoba ne sme da urušava njeno roditeljstvo i dovodi ga u pitanje. Treba da budemo svesni da su to naši sugrađani koji su ravnopravni i jednaki sa nama, te je rečnik poput takvog apsolutno neprihvatljiv. Za osobu koja je to pisala postavlja se pitanje samo - zašto to radi?

Masovna osuda Vređao dečaka obolelog od tumora, Tviter mu trajno ugasio profil Još jedna mama koja je vrlo aktivna na Tviteru, a čiji sin se dugo bori s tumorom na mozgu, zbog čega je izgubio vid, takođe je ovih dana bila meta nekih groznih osoba. Naime, nakon njene objave da zbog rehabilitacija i lekova nema novca za njegovu matursku odeću, ljudi dobre volje i škola su ih pomogli i dečak je mogao na slavlje. Ponosna mama na Tviteru je objavila njegovu fotografiju uz opis: "Mali maturant je spreman za slavlje". Jedan komentar je izazvao burne reakcije. - Šta je ovo obukao. Je l' retardiran? Hahahah - napisao je korisnik koji se potpisuje kao Mateja (staesporno). Čak 3.000 ljudi je reagovalo burno i posle velikog broja prijava Tviter je trajno ugasio profil tom bezosećajnom čoveku.

Suzana Trajković

