VRUĆINA PA KIŠA I NEPOGODE: Danas stiže naoblačenje, meteo alarm na snazi za celu Srbiju! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će ujutro naoblačenje na severu uslovljavati kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a tokom prepodneva i sredinom dana će se premestati u ostale krajeve.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojovodini i na istoku povremeno i jak severozapadni.

Najniža temperatura će se kretati od 11 do 21 stepen, najviša od 28 do 32 stepena.

Republički hidrometeorološki zavod zbog grmljavine aktivirao je meteo alarm na teritoriji cele Srbije.

Kada je reč o UV indeksu, danas će najviši biti u Prizrenu.

Prognoza za naredna tri dana

Sreda

Promenljivo oblačno i veoma toplo, sa ređom pojavom sa kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša od 29 do 31 stepen.

Četvrtak

Promenljivo oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, u Sremu povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.

Petak

Pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 15 do 19 stepeni, najviša od 29 do 32 stepena.

