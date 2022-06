JE L` SE MORA IĆI NA MORE?! Beograđanka postavila ovo pitanje i pokrenula ŽUSTRU RASPRAVU na tviteru! Odgovori su HIT!

Letnja sezona je počela, a prvi turisti iz Srbije su već otputovali na omiljene destinacije na moru.

Međutim, ima i onih koji nisu ljubitelji sunčanja na peskovitim plažama kraj mora, pa taj letnji odmor radije menjaju za relaksaciju kod kuće ili pokraj neke reke ili jezera.

Naime, jedna Beograđanka je na tviteru pokrenula žustru raspravu o tome da li se zaista svake godine mora ići na more.

- Neću ići na more ove godine. Ne vidim tu nikakav problem. Stvarno ne razumem neke ljude. Je l` se mora ići na more? - napisala je ona.

Ovo pitanje je podelilo mišljenja pratilaca koji su u komentarima ispod tvita napisali svoja mišljenja.

- Ne mora. Išli redovno i na more i na Kop, pukli finansijski. Više ne idemo nigde već par decenija i nikom ništa. Kad se mora nije teško - piše u prvom komentaru:

- Znam ljude koji ne vole more. Ja ga obožavam i ne mogu da zamislim da ne idem nekad u dva puta u toku leta. Ne vidim šta je problem. Ne zanimaju me zimovanja, skijanje, seoski turizam. Meni je samo more potputi odmor - navodi se u drugom.

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Neki su napisali da se na more ide zbog fotografija i kačenja na društvenim mrežama.

- Mesec dana pre odlaska na more i mesec dana nakon povratka sa mora se priča, komentariše i hvališe. O morskim plodovima tek nakon devet meseci - napisao je jedan korisnik:

- Ne mora, ali je preporučljivo.

- Letovanja i zimovanja su nametnuta i u narodu postala jednako bitna kao slava ili rođendan. Odmor svakome treba, ali kod nas, a i generalno u svetu to je poprimilo epske razmere. Ljudi dižu kredite, ceo sistem i poslovanje staje u tih nekoliko letnjih meseci. Komedija - navodi se u jednom od komentara.

- Godina u kojoj ne idemo na more je izgubljena. Svako ima pravo da se teši kako će umesto toga ići u banje ili u etno sela i slično, ali to nije to:

- More nije moranje, ali jeste opuštanje, jer more je provod, more je izvor života.

Kurir.rs

