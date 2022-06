RHMZ IZDAO UPOZORENJE, UPALJEN NARANDŽASTI METEO ALARM: U ove delove Srbije danas stiže nevreme, pljuskovi, grad i olujni vetar

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, u Vojovodini i na istoku povremeno i jak severozapadni vetar.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuje lokalna pojava plјuskova sa grmlјavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni plјuskova. Intenzivniji plјuskovi u Vojvodini očekuju se u toku noći ka četvrtku, a u četvrtak tokom dana i na istoku Srbije.

Najniža temperatura kretaće se od 12 do 20, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.

Kada je reč o Uv indeksu, danas je najpovoljnija situacija na Zlatiboru.

Prognoza za naredna tri dana

Četvrtak

Promenljivo oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje na severu, istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab do umeren, u Sremu povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, najviša od 28 do 32 stepena.

Subota

Pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.

