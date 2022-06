PUŠENJE I TELEFONIRANJE U AUTOMOBILU - ZABORAVITE! Saobraćajni propisi u 4 ZEMLJE, pazite na putu do mora, inače ĆE VAS ODRATI!

Put do morskih destinacija je uživanje, odmor je tek počeo, sledi ono najbolje. Mnogi, ipak, čine greške u saobraćaju za koje nisu ni svesni, ali mogu da ih koštau papreno. Da vam letovanje ne bi preselo već prvoga dana, upoznajte se dobro sa propisima država u najvažnijim destinacijama koje posećuju srpski turisti.

Želja da se što brže stigne put odabrane destinacije može da vam se obije o glavu, ako se ne pridržavate propisa ili ako se ne fokusirata na table sa ograničenjima. Upravo zbog toga, čak i ako ste iskusan vozač, nije loše da obnovite gradivo kada se radi o propisima i zakonima koji vladaju u saobraćaju, zemlja u koje putujete, ali i u onima kroz koje tranzitno prolazite.

Severna Makedonija

Vozači iz Srbije, već godinama "padaju" gotovo na istoj deonici u Severnoj Makedoniji, gde je na delu puta između prve i druge naplatne rampe, dozvoljena brzina kretanja u jednom delu nije više ista, te se sa 130 na čas, ograničenje spušta na 100. Iako postoji tabla, ona nije baš dobro vidljiva, te po zaustavljanju od strane saobraćajne policije, u zavisnosti od prekoračenja, minimalna kazna iznosi 50 evra.

foto: Dado Đilas

Sudeći po iskustvima srpskih turista po grčkim grupama, na autoputu kroz Severnu Makedoniju, ove godine, nalazi se veliki broj saobraćajaca sa kamerama koji mere brzinu, te se preporučuje obazriva i sigurna vožnja. Doduše, to je ključno pravilo bilo gde da vozite.

Prolazak kroz crveno svetlo, koštaće vas 300 evra, a slična visina kazne je i za preticanje, preko pune linije, koje vas može koštati između 150 i 350 evra.

Količina alkohola u krvi koja se toleriše je 0,5 promila, a kazna za veću koncentraciju, iznosi između 250 i 400 evra.

Takođe, kao i u Srbiji, i u Severnoj Makedoniji je obavezna vožnja sa upaljenim svetlima, a ako se kojim slučajem, nepažnjom oglušite o to, novčanik će vam biti olakšan za 15 evra. Za vožnju bez pojasa kazna iznosi 40 evra, koliko iznosi i globa za telefnoiranje. U slučaju da patrola zatekne dete van dečijeg sedišta, platićete kaznu od 35 evra.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Ako rešite da malo protegnete noge i odmorite od vožnje, a ne parkirate se po propisu, može da vas sačeka neprijatno iznenađenje u vidu kazne za nepropisno parkiranje, koje će vaš budžet plakšati za 45 evra.

U slučaju da kaznu platite na licu mesta karticom, ukoliko policija kod sebe ima POS terminal, naplata se umanjuje za 50 posto. Ukoliko službeno lice ne poseduje POS terminal, potrebno je da odete do najbliže banke ili pošte, gde uplaćujete kaznu.

Grčka

Ako vas u Grčkoj saobraćajna policija uhvati da telefonirate u toku vožnje, globa iznosi 100 evra. Ako ste se opustili i zaboravili da vežete pojas, to će vas koštati čak 350 evra, koliko iznosi i kazna za prevoz mališana van dečijeg sedišta.

Kazna za prolazak kroz crveno svetlo iznosi oko 700 evra, koliko ćete biti "olakšani" i za preticanje preko pune linije, dok kazna predviđena za prekoračenje u naseljenom mestu, do 30 kilometara, iznosi 100 evra.

foto: Profimedia

U gepeku automobila, sa vama na put, pored kofera i torbi, mora da se nađe i prsluk, sigurnosni trougao, rezervni točak, uže za vuču, prva pomoć, kao i pp aparat, uz obavezni set rezervnih sijalica. Za razliku od Srbije, Severne Makedonije i većine zemalja u okruženju, u Grčkoj nije obavezna upotreba dnevnih svetala u vožnji.

Pušači, koji u automobilu prevoze dete mlađe od 12 godina, svoju nikotinsku zavisnost mogu skupo da plate, jer je u zemlji Helena, za ovaj prekršaj, predviđena kazna od čak 1.500 evra, kao i oduzimanje vozačke dozvole. Dakle, zaboravite na cigarete u kolima ako vozite decu! I to ne samo zbog novca.

Ako prilikom alkotesta u vama bude pronađeno više od dozvoljene količine koja iznosi 0,5 promila, u zavisnosti od prekoračenja, kazna može da bude između 78 i 1.200 evra.

Nepropisno parkiranje takođe može da vam se obije o glavu, te i da vam olakša budežt za između 40 i 80 evra. Ono što je svakako još gore, jeste skidanje tablica sa vozila, što može doneti pravu i nepotrebnu glavobolju tokom letovanja.

Crna Gora

Nepažnja prilikom prelaska granice sa Crnom Gorom, u vidu vožnje bez pojasa, koštaće vas između 40 i 100 evra, dok će telefoniranje u toku vožnje da vam izbije između 60 i 150 evra.

Nepropisno parkiranje, kažnjava se novčanom kaznom između 60 i 150 evra, dok je za vožnju u alkoholisanom stanju, iznad maksimalne dozvoljenne količine promila, propisana kazna od 200 pa čak do 2.000 evra.

foto: Shuterstock

Ukoliko vas radar snimi da vozite brže nego što je dozvoljeno, ovaj prekršaj će olakšati vaš budžet, od 10 do 150 evra.

Noga na gasu i nepažnja u vidu prolaska kroz crveno svetlo, koštaže vas između 80 i 350 evra, koliko iznosi zakonski propisana kazna.

Ako kojim slučajem zaboravite da upalite svetla tokom vožnje po danu, kazna iznosi od 30 do 80 evra.

Obavezno je posedovanje prsluka prilikom izlaska iz automobila, tokom kvara ili nesreće.

Hrvatska

Tokom kretanja po putevima u Hrvatskoj, obavezno je imati uključena setla, ako ste pak zaboravili da to učinite, kazna iznosi oko 40 evra, koliko ćete platiti ako se na putu zbog kvara vozila ili sudara, nađete bez prsluka.

Ukoliko vas saobraćajna patrola uhvati bez pojasa u toku vožnje, kazna propisana zakonom iznosi oko 133 evra, identično kao i ako vas uhvate da pričate sa mobilnim telefonom u ruci tokom vožnje.

Ako tokom rutinske kontrole u krvi imate više od dozvoljenih 0, 5 promila, kazna varira od 73 pa sve do 2.655 evra.

foto: Profimedia

Kada se radi o prekoračenju brzine, kod Hrvata je to regulisano na sledeći način:

- Naseljena područja - prekoračenje do 10 km, kazna je oko 40 evra,, za do 20 km/h, platićete 66, 5 evra, za prekoračenje od 30km/h 133 evra, do 50 km/h do 930 evra, dok je za prekoračenja preko 50 km/h moguća kazna između 1.328 i 2.656 evra ili kazna zatvora od 60 dana.

- Van naseljenog mesta i autoputa - prekoračenje od 10-30 km/h, preko dozvoljene brzine, koštaće vas oko 66, 5 evra, za prekoračenje od 30 - 50 km/h, propisana kazna iznosi 266 evra, dok za prekoračenje brzine preko 50 km/h, kazna iznosi od 664 pa sve do 1.992 evra.

Ono što je dobra vest za vozače, jeste činjenica da saobraćajna policija kod sebe ima POS terminale, gde ako platite kaznu na licu mesta, primenjuje se popust od 50 posto. Sve kazne se plaćaju u kunama.

Matematika je na kraju jasna, ako ne pazite i ne budete odgovorni na prvom mestu prema sebi, aranžman i kompletni planirani budžet za letovanje, možete da potrošite, a da niste ni na pola puta do mora.

(Kurir.rs)