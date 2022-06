ČISTA VODA, ČISTA LJUBAV: Međunarodna regata Vode Vojvodine, 81 plovilo sa 328 učesnika, kroz 8 opština i gradova, na 300 km!

Pod sloganom “Čista voda, čista ljubav”, startovala je 12. Međunarodna regata “Vode Vojvodine” na kojoj će za deset dana 81 plovilo sa 328 učesnika, proći kroz osam opština i gradova, na 300 km vodnog puta.

foto: Grad Novi Sad

Ovogodišnja regata podrazumeva i saradnju sa Udruženjem ''Čepom do osmeha''. Naime, tokom tih deset dana, na relaciji Novi Sad - Bački Petrovac – Ruski Krstur – Srpski Miletić – Sombor – Bezdan – Apatin Bogojevo – Bačka Palanka, odvajaće se otpad za reciklažu, a od prikuplјenih sredstava i iz sopstvenih sredstava biće kuplјeni terapeutski rekviziti za dvoje dece iz Srbije.

Takođe, JVP ''Vode Vojvodine'' ove godine uklјučilo je i studente u izradu logoa sa eko-motivom i pobedničku ideju studenta FTN-a Marka Ađina, nagradilo je sa 120.000 dinara tako da sveukupno, tradicionalna regata “Vode Vojvodine” ove godine ima poseban ekološki i humanitarni karakter.

- Prelep dan na Dunavu, da se još jednom uverimo u lepote našeg grada iz ove perspektive, ali i da vidimo šta sve treba da realizujemo kako bismo bolјe čuvali našu reku i prirodu. Čovek mora da živi sa prirodom, ali to ne znači da treba da se zaustave izgradnja i razvoj. Naprotiv, ekologija i ekonomija moraju biti dve grane jednog stabla. Ovakve manifestacije dobre su za privredu i turističku promociju, tako da treba i pojačati kapacitete da mogu da učestvuju u regati svi koji se prijave, a interesovanje je veliko. Odnos prema prirodi je i pitanje savesti, odnosno kakav svet želimo da ostavimo budućim generacijama i čestitam JVP ''Vode Vojvodine'' što razumeju širi značaj delokruga svog posla - naglasio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je učestvovao u otvaranju regate.

foto: Grad Novi Sad

Direktor JVP ''Vode Vojvodine'' Srđan Kružević je istakao da JVP ''Vode Vojvodine'' organizuje regatu kako bi se na najbolјi način predstavio plovni potencijal Vojvodine, rekreativnu plovidbu i nautički turizam.

- Ove godine nastavljamo malo neobičnije nego što je to bilo do sada i to uz jaču saradnju sa Gradom Novim Sadom i zahvaljujem se gradonačelniku Milošu Vučeviću što je danas sa nama.

Prolazimo kroz osam opština i gradova, na 300 km vodnog puta. Pokušavamo da prikažemo jedan novi potencijal naše severne pokrajine, kroz turizam, kroz nautiku, kroz sve ono što imaju da pruže opštine i gradovi koji su naslonjeni na našu kanalsku mrežu.

foto: Grad Novi Sad

Ove godine 81 plovilo, 328 učesnika, preko 70-oro mlađe dece, tako da je ovo jedan pokazatelj da i te kako ima smisla vraćati se prirodi, sugerisati da priroda treba da se čuva i sam slogan koji smo dali ovogodišnjoj kampanji jeste “Čista voda, čista ljubav”. Pokušavamo kroz neke mini-akcije na ovom našem desetodnevnom putu da uvežemo i nešto što bi bilo edukativo, ekološki i naravno da pomognemo onima kojima je najviše potrebno.

Ovom prilikom želim da se zahvalim svim lokalnim samoupravama koje nam daju podršku kroz bogat kulturno-umetnički program, besplatan sadržaj, besplatne obroke, druženja, koncerte za sve naše regataše - rekao je Srđan Kružević, direktor JVP “Vode Vojvodine”.

Regata ima međunarodni karakter i pored domaćih učesnika, plove nautičari iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Holandije i Francuske.

