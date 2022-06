STRUČNJACI UPOZORAVAJU ZA KURIR Podvarijante BA.4 i BA.5 dižu novi talas korone ZA NEKOLIKO DANA IMAĆEMO I 1.000 ZARAŽENIH DNEVNO

Novi talas zaraze koronovirusom ubrzava rast u Evropi, ali i u Srbiji, gde je juče registrovano 587 novozaraženih od ukupno 6.072 testirana.

Umro je jedan pacijent, a na respiratoru je 97 obolelih.

- Ovo su veće brojke u odnosu na prethodne dane, a epidemiolozi upozoravaju da već za nekoliko nedelja možemo imati i do 1.000 zaraženih dnevno. - Projekcija stručnjaka Igora Smolića sa Instituta za fiziku je da ćemo 4. jula dostići broj od hiljadu registrovanih obolelih po danu. On je do sada imao vrlo precizna predviđanja i verujem da će se i ovo obistiniti. Činjenica je da će broj da raste, da će bolnice biti popunjenije, ali da situacija neće biti teška kao u prethodnim talasima. Svako ko je primio tri doze vakcine može da računa na lakšu kliničku sliku, ali nije zaštićen od obolevanja - ocenio je za Kurir epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović.

On objašnjava da novi talas podstiču nove podvarijante koronavirusa BA.4 i BA.5, a da dalji razvoj infekcije zavisi od toga hoće li se reagovati nekim novim merama.

Moguća vanredna situacija zbog majmunskih boginja Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije (SZO) sastali su se da bi procenili da li epidemiju majmunskih boginja treba proglasiti za vanrednu situaciju po javno zdravlje, kao što je to bio slučaj s pandemijom koronavirusa. Direktor SZO Tedros Gebrejesus kazao je ranije da je jasno da postoji neobična situacija, jer se virus sada ponaša drugačije i da se majmunske boginje pojavljuju u sve većem broju država, zbog čega je potreban koordinisan odgovor. Ova zaraza je već registrovana u Srbiji, a juče prvi put i u Hrvatskoj. Do 22. juna potvrđeno je 3.308 slučajeva zaraze majmunskim boginjama u 42 zemlje.

Da nam zaraza raste zbog pada imuniteta, smatra i Petar Kočović, profesor informacionih tehnologija koji pomoću svog matematičkog modela prati tok epidemije. On za Kurir kaže da je trend rasta broja zaraženih primetan u celoj Evropi, pa i u Srbiji, jer ljudi sve manje žele da se vakcinišu.

- Kada se pogleda koliko ljudi ima imunitet, kako onih koji su vakcinisani u poslednjih šest meseci ili onih koji su u poslednjih devet meseci preležali virus, vidi se da je imunitet sve manji. U Srbiji je u poslednjih šest meseci vakcinisano ili preležalo virus u poslednjih devet meseci samo 23 odsto ljudi - rekao je Kočović i podsetio da se i dalje savetuje nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima, poput liftova, manjih prodavnica i u autobusima, iako smo se toga već svi odvikli.

(Kurir.rs/Suzana Trajković)

Bonus video:

07:08 Profesor otkriva u kojoj su vezi tromboza i korona: SRCE JE U VELIKOJ OPASNOSTI