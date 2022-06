KAD SRBIJI POMOĆ TREBA, DOLAZIMO MI SA NEBA: Vidovdanski skup veterana 63. padobranske brigade, PRAZNIK RODOLJUBLJA U GUČI (FOTO)

Podizanjem zastave 63. padobranske brigade i intoniranjem himne počeo je još jedan Vidovdanski skup veterana 63. padobranske brigade koji ima tradiciju dugu preko dve decenije, a ove godine oko sto vetarana Vojske Srbije, ali i Žandarmerije okupilo se u Guči.

Učesnici su prošetali glavnim ulicama, a okupljeni posetioci uživali su ovom, kako su ga nazvali, prazniku rodoljublja, hrabrosti i večnog prijateljstva.

foto: RINA

- Do sada je obučeno na desetine hiljada vojnih padobranaca i svi oni su dokaz da kada se jednom zakorači u svet vojnih padobranaca i postaneš pripadnik 63. padobranske brigade to ostaješ zauvek. To pokazuju i ovi veterani koji čuvaju sećanja na ovu elitnu brigadu i svoja večna prijateljstva. Kada osetiš da si čovek koji može da leti, kada osetiš da se drug za druga bori i kad se život vodi na ivici zbog otadžbine, nikad niko ne poželi da ode. Pripadnici ove brigade zauvek ostaju kao jedno bez obzira u kom delu sveta se nalazili. Oni su na najbolji mogući način pokazali kako se bori za svoju zemlju i čuva otadžbina - naglasio je Ilija Todorov, penzionisani general-major Vojske Srbije.

Ilija Todorov, penzionisani general-major Vojske Srbije foto: RINA

Velika plaketa na ovom Vidovdanskom skupu dodeljena je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a u njegovo ime ovo priznanje primio je Milorad Veljović, bivši direktor policije.

On je istakao da su, organizujući ovakav skup, veterani sačuvali sećanje na sve svoje nastradale drugove i pokazali generacijama koje dolaze koliko ja važno sačuvati sećanje na srpske vojnike.

Milorad Veljović (u sredini) sa veteranima foto: RINA

- Padobranska brigada je simbol hraborosti srpske vojske i duže od 70 godina služi otadžbini i zaštiti srpskog naroda. Čast mi je što u ime predsednika primam ovo priznanje, jer zahvaljujući njegovoj inicijativi ispravljena je nepravda i 63. padobranska jedinica je vraćena u rang brigade, vraćene su zastave i činovi. To je najveći simbol vojničke časti. Budite uvereni da će predsednik uvek bezrezervno pomagati svim pripadnicima Vojske Srbije i nikad neće biti zaboravljenii ni one koji joj više ne služe - naglasio je Veljović.

1 / 11 Foto: RINA

Na ovoj manifestaciji prisustvovali su i predstavnici Vojske Republike Grčke, a plaketa sa padobranskom zakletvom dodeljena je i Jorgosu Kariotisu, koji je prisustvovao ispred rezervnih padobranaca vojske Republike Grčke.

Inače, 63. Padobranska brigada osnovana je davne 1946. godine u Bariju uz pomoć saveznika. Prošla je sva ratišta na prostoru bivše Jugoslavije, a možda najveću slavu stekla je tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

(Kurir.rs/ RINA)