DRAMA NA AERODROMU U RIMU: Avion navodno oštećen u udaru groma, SRPSKI TURISTI sa decom zarobljeni, sledeći let tek u utorak

Oko 200 naših građana ostalo je večeras zarobljeno na aerodromu Čampino u Rimu, nakon što im je tri puta odlagan let kompanije Vizer za Beograd, a na kraju i otkazan. Ono što je još veći problem, sledeći let imaju tek u utorak, ali je taj popunjen, a naredni su u sredu i u subotu. Kompanije im može platiti troškove noćenja samo za večeras, a na sve su im, malo pre 23 časa rekli da svi moraju da napuste aerodrom.

Kako je za Telegraf.rs ispričala S. P., Beograđanka koja je turistički bila u Rimu, na aerodromu je trenutno oko 60 osoba.

- Bilo ih je i više, ali su se neki u međuvremenu snašli za smeštaj - kaže ona za Telegraf.rs.

Navodi da su im na aerodromu rekli da je let odlagan pa na kraju otkazan zbog nevremena koje je pogodilo Beograd i Srbiju danas, te da je i jedna letelica kompanije Vizer oštećena nakon što ju je udario grom.

- Sledeći let je u utorak, ali je on popunjen, a naredni su u sredu, pa u subotu. Tu nastaje problem. Kompanija nam može platiti samo večeras noćenje u hotelu, a za ostale dane moramo sami da se snađemo što je 50 evra plus za hranu. Malo posle 22.30 rekli su nam da svi moramo da napustimo aerodrom, da uzmemo po jednu noć u hotelu a od sutra da se snalazimo. Nikada nije bilo da moramo aerodrom da napustimo - kaže ona.

Navodi i da među našim turistima koji su satima uzaludno čekali let za Beograd i roditelji sa decom.

Putnici su zvali i našu ambasadu u Italiji, u kojoj su im rekli da će stupitu u kontakt sa našim Ministarstvom spoljnih poslova.

Gordana Ristić kaže da nisu dobili ni sendviče, a pogotovo ne pravu informaciju od Vizera.

- Za sada jedinu podršku imamo od naše ambasade, ambasadora i konzula čekamo ovde njihov dolazak da nas podrže, jer Vizer nam je dao opciju da večeras prespavamo u hotelu, bez da imamo varijantu da dobijemo let, bez da imamo varijantu da nam osiguraju let, ni kada ćemo imati. Daju nam novac sa kojim mi ne možemo u narednih dan ili dva, da kupimo kartu za Air Serbia. Ovde ima roditelja sa malom decom - rekla je ona.

Kako nam je objašnjeno u korisničkom centru Play travela, koji pruža informacije o letovima Vizera, ova avio kompanija odlučila se da ne daje tačnu informaciju zbog čega je let otkazan. Putnici imaju sledeće mogućnosti:

- Da iskoriste kartu za let 28. juna ili da dobiju refundaciju u punom iznosu na izvorni način plaćanja. Postoji mogućnost i da dobiju 120 posto refundacije u vidu vaučera putem naloga na Vizer. Naš savet za sve putnike je da ponesu zahteve za finansijsku nadoknadu za otkazani let, koji ima osnova samo kada je u pitanju otkazan let iz tehničkog razloga, a ako je u pitanju neka viša sila, poput udara groma, nema osnova za finansijsku kompenzaciju. Finansijska nadoknada za let koji kasni 5 i više sati je između 250 i 600 evra - kazali su nam u kontakt centru.

Ne postoji mogućnost prebacivanja na let nekih drugih aviokompanija.

Kurir.rs/Telegraf