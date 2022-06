BEZ KIŠE SAMO NA SEVERU: Danas promenljivo oblačno i toplo uz mogućnost pljuskova, najviša do 32 stepena Celzijusa

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, osim na severozapadu Srbije gde će biti sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena Celzijusa.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, u pojedinim delovima grada sredinom dana kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 19 stepeni, a najviša oko 31.

Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali je oprez i dalјe neophodan kod osoba sa kardiovaskularnim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, pospanost i bolovi u mišićima.

Kurir.rs