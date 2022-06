DETALJAN VODIČ ZA PRIJAVU ZA VAUČERE ZA ODMOR U SRBIJI OD 15.000 DINARA: Evo ko ima prava da se prijavi i obatite PAŽNJU NA OVO!

Prijava za 200.000 vaučera za odmor u Srbiji u vrednosti od 15.000 dinara počinje danas u svim poštama širom zemlje, najavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i dodala da je država za to obezbedila tri milijarde dinara.

- To je novih 200.000 vaučera u vrednosti od 15.000 dinara. Osim naših građana, pozvala bih i ugostitelje da se prijave. Do sada smo na listi imali više od 2.700 ugostiteljskih objekata. Rok da se iskoriste vaučeri je 31. oktobar, i to je minimum pet noćenja.

Osim ovih 200.000 vaučera u iznosu od 15.000 dinara, građani koji su već iskoristili svoje pravo i dobili vaučere početkom godine u iznosu od 5.000 dinara imaće pravo da apliciraju ponovo za razliku od 10.000 dinara, a ukupno ih je 100.000 građana, i to ne ulazi u ovaj broj od 200.000 vaučera - rekla je Matićeva za RTS.

Ministarka objašnjava da je građanima potrebna i rezervacija kod ugostitelja kod kojeg žele da provedu odmor, ali i da ona zavisi od toga da li se prijavljuje student, penzioner, nezaposlena osoba...

- Za vaučere mogu da se prijave penzioneri, nezaposlena lica, studenti, ratni i vojni invalidi, civilni invalidi, lica koja ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć, lica koja imaju poljoprivredna gazdinstva i zaposlena lica koja imaju primanja manja od 70.000 dinara.

Svake godine se obara rekord kada je reč o brzini podele vaučera, a najtraženije destinacije su banje. Ovo će značiti i građanima, kao i našoj domaćoj turističkoj i ugostiteljskoj industriji, prošla godina je bila rekordna kada je reč o domaćem turizmu, a isti trend nastavlja.

Srbija je postala regionalno najtraženija destinacija, a u svetskim okvirima je postala interesantna lokacija - kaže Matićeva i navodi da je od početka godine zabeleženo preko 5,5 miliona noćenja turista u Srbiji, a rast dolazaka stranih turista je preko 150 odsto.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, ocenjuje da će novi krug podele 200.000 vaučera za odmor u našoj zemlji mnogo značiti i ugostiteljima i građanima.

- To je jako dobra mera za promociju i podršku domaćim davaocima smeštaja i kategoriji stanovišta koja ispunjava uslove. U ponudi na sajtu Ministarstva turizma može se naći preko 2.000 objekata na raznim destinacijama u zemlji. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da se građani najčešće odlučuju za Zlatibor, Vrnjačku banju, Sokobanju, Taru, Divčibare, Prolom banju, ali i Banju Vrdnik.

Ko može dobiti vaučer Penzioneri

Studenti

Nezaposleni iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Zaposleni čija primanja ne prelaze 70.000 dinara

Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata s primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno

Nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom

Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica

Podsetimo, Zakonom o budžetu za 2022. Vlada Srbije izdvojila je 500.000.000 dinara za subvencionisanje domaćeg turizma, a taj iznos pokrivao je kvotu od 100.000 vaučera za odmor u Srbiji, budući da im je pojedinačna vrednost bila 5.000 dinara.

Kako se prijaviti Popuniti obrazac prijave koji se nalazi na internet stranici Ministarstva turizma

Popunjena prijava predaje se lično na šalterima pošta širom Srbije

Uz prijavu se stavlja na uvid potvrda o rezervaciji kod ugostitelja, lična karta ili pasoš

Penzioneri uz prijavu dostavljaju i fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzioni ček

Zaposleni stavljaju na uvid i original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi u mesecu koji prethodi onome u kome se podnosi prijava

Studenti prilažu i original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu

Prijave podneti najkasnije 30 dana pre počeka realizacije aranžmana

Vaučer sadrži naziv ugostiteljskog objekta i jedinstvenog identifikatora prijave, odštampane podatke o korisniku vaučera

Ministarstvo turizma preko JP "Pošta Srbije" dostavlja vaučere na adresu

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima

Kontakt-telefoni za informacije o vaučerima 011/2606-521 i 011/2606-576

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u subotu najavio da će država podeliti još 200.000 vaučera od 15.000 dinara za odmor u Srbiji, uz mogućnost da se broj vaučera poveća za još 100.000.

