PREDRASUDA JE DA SE PSI TOKOM OBUKE 'NAVUKU' NA DROGU: Ovako žive i rade carinski psi kojima je traženje narkotika obična igra

Iako kruže spekulacije da se psi tokom obuke "navuku" na narkotike, iz Uprave carina ističu da je to "potpuna besmislica".

Na graničnom prelazu Batrovci, na delu se mogu videdi carinski psi Neron i Hera kako traže duvan i narkotike u automobilima onih koji su namerili da ih prokrijumčare.

Među službenim psima nalaze se belgijski ovčari-malinoa i labradori koji kada su na radnom zadatku, u svojoj carinskoj uniformi, bivaju sigurni, fokusirani i nepogrešivi. Ipak, kada se njihov radni zadatak završi, oni su veseli i druželjubivi i rado će vam dozvoliti da ih pomazite, uživajući u pažnji. Opčinjeni su lopticama, koje su njihova nagrada za dobro obavljen posao. Zbog prirode svog posla, gde su svakodnevno okruženi ljudima, psi koji rade na granicama su veoma veseli i druželjubivi.

Jedan od Neronovih i Herinih kolega je i crni labrador O'Nil, poreklom Francuz. Čak je i njegov vodič morao da pohađa časove francuskog, jer je O'Nil na početku svoje karijere razumeo samo komande na tom jeziku. U međuvremenu se odomaćio i sada razume i srpski.

Rade Knežević iz Sektora za kontrolu primene carinskih propisa, koji rukovodi jedinicom za carinsku kontrolu uz upotrebu pasa, ističe da svi psi moraju da prođu zahtevnu obuku da bi se pojavili na granici i tamo radili rame uz rame sa carinskim službenicima.

- Ta obuka je i fizički i psihički zahtevna, jer se svakog dana rano ustaje, šetnje sa psom su svakodnevne i duge, zatim fizičke vežbe, treninzi koji podrazumevaju simulaciju raznoraznih situacija s kojima će se psi i carinici suočavati na graničnim prelazima. Takođe, vežbe podrazumevaju sve vrste carinske problematike - preglede, pretrese, vežbe u zatvorenim prostorima i napolju, a obuka obuhvata i sve tipove prevoznih sredstava - vazdušni, pomorski, rečni i drumski saobraćaj... Obuka je zaista zahtevna u svakom smislu - ističe Knežević.

Labrador O’Nil je obučen za detekciju raznih vrsta droge, pa često postoje predrasude da se takvi psi tokom obuke "navuku" na drogu, što je, kako kažu u Upravi carina, "potpuna besmislica".

- Psi se ne drogiraju, već se uče da prepoznaju određeni miris nakon čega sledi nagrada - omiljena igračkica i igra sa vodičem. Dakle, pas sve radi kao bi došao do omiljene igračkice koja je ključna za obuku i nema govora o konzumiranju droge - naglašava Knežević.

To su na delu pokazali Neron i Hera, ponos carine i specijalisti za duvan i duvanske proizvode, ali su obučeni da prepoznaju i druge intenzivne mirise, pa sa uspehom otkrivaju i marihuanu.

Kako je za Telegraf.rs ranije rekao Neronov vodič Milan Sojević, traženje duvanskih proizvoda i narkotika za pse predstavlja igru.

- 90 odsto obuke za rad sa psima, koja traje tri meseca, provodi se u igri skrivača. Sakrivamo krpicu sa mirisom i oni je traže. Kada je nađu, sledi nagrada u vidu loptice i igre - rekao je Milan, a kolege i on su saglasni da pas koji ne reaguje na lopticu nije pogodan ni za traženje duvana ili narkotika i da je Neronu i njegovoj koleginici Heri "loptica sve".

O psima se vodi posebna briga

Zaposleni u Odeljenju za suzbijanje krijumčarenja i njihovi psi neretko razviju posebnu povezanost jer životinje ne ostaju negde u službenim prostorijama, već idu kući sa svojim vodičima i ravnopravni su članovi njihovih porodica.

O'Nil i njegove kolege oštrog njuha po pravilu moraju da imaju adekvatan prostor, odnosno boks o čijem održavanju i higijeni mora da se vodi računa. Psi moraju da budu i u odličnoj formi, što se postiže redovnim koncidionim treninzima. U slobodno vreme, oni trčkaraju u svojim boksevima i igraju se sa vodičima.

U Odseku za carinsku kontrolu uz upotrebu službenih pasa ističu da je briga o psima čak i iznad rezultata koji se od njih očekuju, o čemu svedoči podatak da se, osim o pored aktivnim psima, ta organizaciona jedinica Uprave carina brine i o dva psa stara 11 godina, koji zbog svoje starosti više nisu radno sposobni. Nakon "penzionisanja" oni ostaju da žive sa svojim vodičima na čiju su brigu i pažnju navikli. "Penzionisani" psi 24 sata nedeljno dobijaju svu potrebnu negu, kao i ostali aktivni službeni psi, jer to su, kako kažu u ovom Odseku, njihove četvoronožne kolege.

Uprava carina je početkom godine dobila još tri službena psa, a nadaju se da će se taj broj u bliskoj budućnosti još povećavati.

- Ove godine je naš četvoronožni tim uvećan za još tri psa, od kojih je jedan obučen i za otkrivanje neprijavljenog novca što nam je jako važno, jer je krijumčarenje gotovog novca rastući trend - ističe Rade Knežević.

U Upravi carina naglašavaju da je rad sa psima nešto zaista posebno, jer su oni plemenita bića koja pokazuju i emocije, pa to onda više nije samo posao, već i druženje i ljubav. Kako kažu, "kada se sve to pretoči u posao koji daje rezultate, onda je to prava dobitna kombinacija".

