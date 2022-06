OSMACI, NEKA JE SREĆNO! DANAS U 9 POČINJE POLAGANJE MALE MATURE: Prvi dan srpski! Detaljan vodič i 4 KLJUČNA SAVETA

BEOGRAD - Došao je dan polaganja male mature, a prema rasporedu danas se polaže srpski jezik, sutra matematika, a sreda 29. jun je rezervisana za kombinovani test koji obuhvata pitanja iz oblasti istorije, geografije, fiizike, hemije i biologije.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljeni 1. jula, dok će konačni rezultati uslediti nakon pet dana, 5.jula. Ujedno do 6. jula popunjavaju se i liste želja.

Pozitivna trema može biti od koristi, smatraju stručnjaci, ali stres i tenzija se nikako ne preporučuju. Kako psiholozi savetuju, pre polaganja potrebno je dobro se naspavati i odmoriti, ali takođe, poželjno je da vam u fokusu bude prvi test koji polažete, odnosno, maternji jezik, pa ukoliko osećate potrebu za kratkim obnavljanjem gradiva, to možete i učiniti. Ipak, san i odmor su najvažniji u ovom trenutku.

foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

Savetuje se da danas eliminišete svaku vrstu tenzije, doručkujte, uzmite već pripremljene stvari i krenite na polaganje. Roditeljima se savetuje da pruže podršku deci, da im objasne da će sve biti u redu, i da nema razloga ni za strah ni za brigu.

Psiholog Maja Svetozarević, objasnila je za Blic da je u ovom trenutku važno da se deca fokusiraju na bitne stvari i da sada nema više vremena za bilo kakvu analizu da li je moglo bolje ili nije, jednostavno, svako je radio kako je smatrao da treba.

- Trema je sigurno prisutna i kod roditelja i kod dece, ali to može biti i ona pozitivna. Stres i napetost vode u grč, pa bi bilo dobro na neki način da ih roditelji obodre pričom, bez ikakvih tenzija, pretnji “ako ne položiš…” nema razloga za tim. Važno da im upute afirmativnu poruku, da im kažu da je sve u redu i da osete podršku. Onaj ko je učio i ko se spremio, ne bi trebalo da ima bilo kakvu blokadu. Mirno, koncentrisano i staloženo, objašnjava psiholog.

foto: Marina Lopičić

Kako je objavljeno u najnovijem Informatoru za učenike osmog razreda, u većim gradovima Srbije upis u traženije škole, u poslednje tri godine nije bio moguć bez minimum 90 poena, kako je interesovanje veliko, važan će vam biti svaki poen. Kada je Beograd u pitanju za upis u neku od najpopularnijih srednjih škola potrebno je otprilike od 90 do čak 98 bodova. Najtraženije su gimnazije, i to one u centru. Primera radi, u 2021. godini najviše poena upravo je bilo potebno za upis u Treću beogradsku gimnaziju na matematičkom smeru - 97,08 bodova, dok je nešto manje, odnosno 94,66 bodova bilo potrebno za društveni smer u toj ustanovi.

-Kada krenu da rade test, neka razmisle dobro, neka lepo pročitaju i ne brzaju. Ako nešto ne znaju, neka preskoče i rade ono što znaju, pa kasnije neka razmišljaju o tome što im se u datom momentu čini nejasno. Ima dovoljno vremena i nema razloga da brzaju, dodaje psiholog.

foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

Datumi završnog ispita Završni ispit za osmake sastoji se iz tri dela i realizuje se od 27. do 29. juna po sledećem rasporedu: Test iz srpskog (maternjeg) jezika: 27.06.2022. godine, od 9 do 11 sati Test iz matematike: 28.06.2022. godine, od 9 do 11 sati Kombinovani test: 29.06.2022. godine, od 9 do 11 sati Preliminarni rezultati završnog ispita: 01.07.2022. godine, do 9 sati Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita: 05.07.2022. godine do 8 sati

Šta treba da ponesete sa sobom

Naravno, za polaganje potrebna vam je svakako đačka knjižica. Od pribora, grafitna olovka, hemijska koja piše plavom bojom, gumica z abrisanje, a za polaganje matematike biće vam potrebni i lenjir, trougao i šestar.

Mobilne telefone isključite i odložite jer vam nisu potrebni i svakako nisu dozvoljeni. Beleške, papirići, podsetnici, digitroni (za matematiku), takođe nisu potrebni, niti dozvoljeni. Na stolu, osim pribora, možete imati flašicu vode.

Kako izgledaju testovi

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja izradio je testove, a struktura i broj zadataka biće sličan kao i prethodne godine. Na prošlogodišnjoj maloj maturi u svega devet od ukupno 60 zadataka na sva tri maturska testa – iz srpskog, matematike i na kombinovanom – zahtevalo se da đaci napišu kraći odgovor, odnosno navedu postupak rešavanja. Svi ostali zadaci bili su zatvorenog tipa, gde se od učenika tražilo da obeleže jedno ili više tačnih rešenja među nekoliko ponuđenih.

Da test nije nepoznanica dokazuje i proba završnog ispita, što je jedan od načina kako bi se đaci upaznaju sa principom polaganja, ali i da provere svoje znanje. Kako su već prošli sve, ne bi trebalo da bude dodatne tenzije i straha.

Rezultati završnog ispita

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljenoi već 1. jula, dok će konačni rezultati biti objavljeni 5. jula. Od 30. juna do 6. jula planirano je da se liste želja popunjavaju elektronskim putem, za one koji to planiraju da urade u školi, rezervisani su termini 6. i 7. jula. Zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće objavljeni 13. jula.

Računanje bodova Kada je reč o samom načinu računanja bodova za upis u srednje škole, princip je sledeći - đaci iz škole mogu maksimalno da “prenesu” 60 bodova, dok se u obzir ne uzimaju uspesi ostvareni u svim razredima, već samo za poslednja tri, dakle u šestom, sedmom i osmom. Samo računanje vrlo je jednostavno: zbraja se prosek ocena na kraju sva tri razreda i množi se sa četiri. Za vukovce bi to bilo 5.00 + 5.00 + 5.00 x 4, što daje maksimalnih 60 bodova. Neko drugi ko je imao 4,50 + 4,50 + 4,50 X 4 na maturski ispit bi krenuo sa 44 boda. Na maloj maturi možete da osvojite još 40 bodova i to po 13 na testovima iz srpskog i matematike, a 14 na kombinovanom. Inače, sva tri testa imaju po 20 zadataka.

Kako dalje…

Kada je sama završnica upisa u pitanju, planirano je sledeće:

11. jul: konačne liste želja učenika

13. jul: konačni rezultati raspodele po školama

13. jul: objavljivanje slobodnih mesta za drugi krug

14/15. jul: upis lično u srednjim školama

Kurir.rs/Blic