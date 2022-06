SKRNAVLJENJE UOČI VIDOVDANA: Na Gazimestanu osvanulo gradilište! Albanci izlivaju betonsku ploču za auto-servis sa perionicom!

Uoči Vidovdana, na Gazimestanu je osvanulo gradilište, 70 metara od kapije simbola nepokorenog naroda, mesta na kome se dogodio Kosovski boj.

Reč je o Spomen - području u zaštićenoj zoni, o kojoj takozvano "Kosovo" mora posebno da brine. Ovo je provokacija, ne može se graditi na Gazimestanu, poručuju Srbi sa Kosova i Metohije.

Usred zaštićene zone izlivena je betonska ploča, očigledno temelj buduće građevine od tri stotine kvadrata.

Ovo nije prvi nelegalni objekat na mestu koje za Srbe ima poseban značaj. Odmah po obznanjivanju da se formira zaštićena zona neposredno uz Gazimestan počela je gradnja. Borba da se prvi graditelj na Gazimestanu zaustavi trajala je nekoliko godina. Uzaludno, jer je posle godinu i po dana zgrada je stavljena pod krov, pored svetog mesta sada je stovarište.

Novinar i publicista sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević, rekao je da ovo nije atraktivna zona za tu vrstu biznisa, mesto je udaljeno od puta, daleko je od Prištine i Obilića, pa on veruje da postoji neki viši cilj, potpuno, kaže, iracionalan, da ti ljudi nanose štetu drugima, žele da se vide u srcu Gazimestana.

Živojin Rakočević foto: Printscreen/Youtube The Vision Gracanica

- U vreme kada je donošen Ahtisarijev plan, oni su već videli strategiju kojom će uništiti te zaštićene zone i uzurpirati ih. To nije slučaj samo sa Gazimestanom, tu je specijalna zaštićena zona Velika Hoča, gde se takođe gradi bez dozvole, investitorima niko ništa ne može, zatim staro gradsko jezgro Prizrena koje je u dobrom delu devastirano, prodato i zazidano. To su procesi u kojima drugi ne postoje i ne postoji zakon, kada se spoje ta dva principa, onda nema ničeg. To je potpuna anarhija - kaže Rakočević.

Rakočević pretpostavlja da će na zaštićenom Spomen - području nići auto servis sa perionicom.

Reč je o privatnoj njivi u vlasništvu Albanca, ali čija god da je njiva, investitor nema pravo da gradi, jer to je zaštićena zona koju štiti Ustav takozvanog Kosova, a danonoćno je čuva tzv. kosovska policija.

- Zaštićene zone su sastavni deo zakonodavstva koji je međunarodna zajednica uvrstila u Ustav i zakone, da bi podigli nivo ljudskih prava i zaštitili stotine objekata Srpske pravoslavne crkve, mesta koja su od posebnog značaja za našu kulturu, istoriju i nasleđe.

Šetao sam tamo pola sata, niko od policajaca mi nije prišao da pita šta radim, niko ne želi da preuzme bilo kakvu odgovornost, da primeni zakon. Doneti su savršeni evropski zakoni – sa savršenim neprimenjivanjem - ističe Rakočević.

