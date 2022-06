Pred nama je TROPSKI TALAS, ali paklene vrućine pruzrokovaće nešto mnogo OPASNIJE PO ZDRAVLJE, ovo je način da se zaštitite

Tropske vrućine u našoj zemlji nastavljaju se i narednih dana, kada će temperature u toku dana ići i preko 35 stepeni, dok ćemo na spavanje ići sa samo pet stepeni niže. Ništa mnogo svežije neće biti ni zore, jer će jutarnje temperature biti oko 29 stepeni celzijusa.

Međutim, potraga za debelim hladom i klimatizovanim objektima neće biti jedina briga naših sugrađana, jer stručnjaci upozoravaju da će paklene vrućine uzrokovati nešto mnogo ozbiljnije.

Od srede narandžasti meteo alarm

Na teritoriji cele Srbije od srede će biti upaljen narandžasti meteo alarm, koji inače predstavlja opasno vreme. Međutim, vrlo moguće je da ukoliko temperature odu na 37-38 stepeni, pređemo u crveni meteo alarm koji predstavlja veoma opasno vreme.

"Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesniki, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi u saobraćaju" - piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

foto: Printscreen/RHMZS

Narandžasti meteo alarm

Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Crveni meteo alarm

Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

UV indeks zračenja svuda crveni

Zbog visokih temperatura na teritoriji cele Srbije narednih dana biće uglavnom na snazi crveni indeks UV zračenja, što označava vrlo visoku opasnost. Međutim, ni ovo nije konačno, jer vrednost UV zračenja u nekim mestima čak 10, što znači da smo vrlo blizu da dođemo do 11+, odnosno ljubičaste prognoze koja označava ekstremno visok UV indeks.

Upozorenje na visoke temperature

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature sve do subote, kada će temperatura dostitati do 37 stepeni celzijusa.

foto: Printscreen/RHMZS

Sunčevo zračenje - Činjenice na koje treba obratiti pažnju

Ultravioletno (UV) zračenje predstavlja deo spektra sunčeve svetlosti koji dopire do površine Zemlje. Zavisno od talasne dužine postoje tri vrste UV zraka- UVA, UVB i UVC. Oni se razlikuju se u svojoj biološkoj aktivnosti i obimu u kome mogu da prodru u kožu. Što je kraća talasna dužina, to je UV zračenje štetnije. Krećući se od UVA do UVC zraka njihova dužina se smanjuje, ali raste intenzitet zračenja, tako da najkraće, UVC zračenje, ima ujedno i najjači intenzitet.

Međutim, UV zračenje kraće talasne dužine je manje sposobno da prodre u kožu.Na sreću, samo UVA i UVB zraci mogu do prodru kroz atmosferski omotač, a njihov negativni efekat može biti sprečen ili znatno umanjen odgovarajućim merama zaštite, objašnjavaju u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

Kako se zaštititi od štetnih efekata UV zračenja

U Gradskom zavodu za javno zdravlje objašnjavaju kako se zaštititi od UV zračenja i na koje činjece treba obratiti pažnju.

- Izbegavajte direktno izlaganje suncu u periodu od 10.00 do 16.00 časova.

- Koristite preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF- 30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja. (Faktor se nanosi najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, a treba ga ponovo nanositi na svaka dva sata, češće pri obilnijem znojenju, i nakon svakog boravka u vodi).

foto: Shutterstock

- Nosite kape i šešire sa širokim obodima i odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima, ili specijalnu odeću sa zaštitnim faktorom (odeća sa „UPF - ultraviolet protection factor“ oznakom).

- Nosite naočare za sunce sa 100% UVA/UVB zaštitom.

- Izaberite kozmetiku i kontaktna sočiva koja nude UV zaštitu, ali imajte u vidu da je i dalje neophodno koristiti sredstvo za sunčanje i nositi sunčane naočare.

- Redovno proveravajte kožu, kako biste na vreme primetili bilo kakve sumnjive promene i blagovremeno se javili lekaru.

- Izbegavajte korišćenje solarijuma.

- Zaštitite na pravilan način vaše dete od sunca i te postupke sprovodite zajedno.

Zaštita u zatvorenom prostoru

Vodite računa u mogućnosti štetnih efekata UV zračenja i u zatvorenom prostoru. S obzirom da UVA zraci prodiru kroz staklo, ukoliko ste izloženi delovanju sunčevih zraka na ovaj način, razmislite o dodavanju ravnog, obojenog UV-zaštitnog filma na bočne i zadnje prozore automobila, ukoliko je to u skladu sa propisima u vašoj zemlji, ili na prozore prostorija u kojima živite ili radite. Ovaj film blokira i do 99,9% UV zračenja, a propušta do 80 % vidljive svetlosti.

