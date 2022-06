KURIR TELEVIZIJA SLAVI DRUGI ROĐENDAN! Uvek smo prvi po brzini donošenja najtačnijih informacija POMERAMO STANDARDE

Ako uzmemo u obzir da svakog radnog dana ova televizija proizvede više od osam sati premijernog INHAUS programa, a da za nju spoljne produkcije proizvedu još preko šest sati premijernog programa nedeljno, jasno je da se program naše televizije izdvaja bogatstvom i raznovrsnošću sadržaja.

foto: Kurir

Glavni urednik jutarnjeg programa Snežana Petrović otkrila je da je samim njenim dolaskom u zgradu Kurira osetila da pripada tu.

- Kada sam došla, osećala sam se kao da pripadam ovde odavno. Od urednika do menadžera oseti se ta dobra energija. Podsetilo me je na moje početke na Studio B kada smo svi funkcionisali kao jedna porodica i gde nam je on bio druga kuća i drugi dom. To sam osetila ovde i danas imam još jači osećaj -

foto: Kurir televizija

Potom se osvrnula i na to šta za nju Kurir televizija znači.

- Kurir televizija je jedna od najuticajnijih medija. Zašto? Zato što je jedinstven koncept Kurir televizije. Jedinstveno je to što vi imate takvu platformu sa 4 medija i komunikacijska kanala, a o brzini, informacijama, objektivnosti i nepristrasnosti to je već posebna priča.

02:02 Poznati čestitali rođendan Kurir televiziji

Voditeljka Olja Lazarević, kao jedna od osoba koji su najduže na ovoj televiziji osvrnula se na sam uspeh same, ali i na ono što je kupilo i brojne gledaoce Kurir televizije.

- Ono što nas izdvaja od početka odnosno 28. juna jeste brzina informisanja. To je bilo za jednu malu televiziju veoma teško da se postigne. Ali uz podršku kuće odnosno kolega sa portala koji su uvek prvi u objavljivanju informacija mi smo uspeli da se izdvojimo po informativnom programu i udarnim vestima. Uvek smo bili i ostali smo prvi u donošenju najtačnijih informacija. To je ono što je kupilo naše gledaoce - rekla je voditeljka.

foto: Kurir televizija

Za samo 6 meseci Kurir televizija je uspela da podigne gledanost za 100%. Postali smo zaista prepoznatljivi da su strani mediji počeli da traže naš materijal.

foto: Kurir televizija

- Da nisam verovao, ne bih se ni prihvatio. Kompanija je jedinstvena i radi nešto novo na tržištu što je u skladu sa svim pozitivnim evropskim i svetskim standardima. Pomeramo timski malo po malo standardne - rekao je Petar Jeremić, menadžer za etiku.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

