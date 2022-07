U SRBIJI MOTOR MOŽETE DA PAZARITE I ZA 110 EVRA! Neki vrede i kao kuća, NISU ZA SVAČIJI DŽEP! (FOTO)

Letnja sezona tradicionalno je period kada ljubitelji motocikala najviše uživaju u vožnji, a uzevši u obzir saobraćajne gužve, pa i rastuće cene benzina, sve se više vozača automobila odlučuje za kupovinu ekonomičnijih dvotočkaša - em lako prođu kroz gužvu, em manje troše.

Mladen Vučićević, oglasni savetnik za auto-moto nautiku sa portala Sasomange.rs, potvrđuje da je sada povećana potražnja, i to pre svega za polovnim motociklima, ali u sve većem broju i za kvadovima.

Mladen Vučićević foto: Kurir

Ponuda je raznovrsna baš onako kako su cene šarenolike. Svaki muškarac mašta da vozi motor koji je "prava zver", ali to ipak košta.

Oldtajmer

- Najskuplji ponuđen motor na našem oglasniku je "indijan roudmaster" i košta 35.490 evra, a karakteriše ga to što je čistokrvni američki turing motocikl, koji je spoj tradicionalnog i modernog s bogatim paketom opreme - kaže za Kurir Vučićević i dodaje da ovaj motor ima 1.800 kubika, a star je svega godinu dana i nije registrovan, kako je naveo oglašivač. I dok mnogi o ovakvom motoru mogu samo da maštaju, preostaje im samo da tako skupe motore gledaju, a pazare ipak nešto jeftinije. Raspitali smo se koji je to najjeftiniji motor koji se prodaje putem oglasa.

- Najjeftiniji motor u ponudi na našem sajtu je "tomos a3", koji košta svega 110 evra. Karakteriše ga to da je star 30 godina i da je i dalje u voznom stanju. Čak, prema rečima vlasnika, ovaj motor nekad hoće i sam da krene - otkrio nam je naš sagovornik. Bilo kako bilo, i u ovoj kategoriji postoje proizvodi koji se kupuju najčešće. Stoga je pitanje koje mnoge zanima zapravo to koji se motori najčešće kupuju motori i kog su cenovnog ranga.

- Tip motora koji se najčešće kupuju su ubedljivo skuteri, do 50 kubika, pa manjim udelom turing motocikli, sportski i enduro/kros motori, bilo da su oni novi ili polovni - kaže naš sagovornik i ističe da što se registracije tiče, podjednako se kupuju registrovani i neregistrovani motori i skuteri.

Ekonomičnost

Kako su skuteri s manjom kubikažom među najprodavanijima, svakoga interesuje cena ovog proizvoda. Raspon postoji, znatan je, a po mnogome varira od performansi i stanja samog vozila.

- Cena koju su kupci spremni da odvoje za dobar polovan ili prosečan nov skuter je od 1.000 do 3.000 evra. Ponuda je i te kako raznovrsna u tom cenovnom rangu - kaže Vučićević i detaljno objašnjava prednosti koje ovakvi dvotočkaši imaju u saobraćaju, a zbog čega su i izuzetno popularni.

- Skuteri su prilagođeni za gradsku vožnju jer ih odlikuju energičnost i okretnost. Specifičnost kod skutera u već pomenutoj visini cene jeste što svako sebi može da priušti odličan nov skuter, kao što je na primer "pjađo liberti 50", koji je najpopularniji i najprodavaniji skuter u klasi, a odlikuje ga prepoznatljiv dizajn tog brenda - navodi naš sagovornik.

Ono što je takođe interesantno jeste to što su u poslednje vreme sve traženiji i kvadovi, budući da su i poslovi rentiranja ovih četvorotočkaša sve popularniji, posebno u turističkim mestima s prirodnim lepotama.

Traženi i bicikli Pedalanje od 2.000 dinara do 5.000 evra Još od kada je startovalo proleće, a posebno sada s početkom leta, velika je potražnja i za dvotočkašima, za koje je ipak potrebno - pokrenuti se, a ne samo sesti na njih i uživati. Kako je Kurir ranije pisao, na portalu Sasomange.rs u ponudi su muški, ženski i dečji bicikli za gradski, drumski i brdski saobraćaj. - Cene su raznolike, pa se tako polovan dečji bicikl može naći po ceni već od 2.000 dinara, ali se zato za najskuplje primerke električnih bicikala mora izdvojiti više od 5.000 evra - rekao je za Kurir Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs. Što se tiče rezervnih delova i opreme za bicikle, kupuju se gume, kočnice, volani, menjači, sedišta, ramovi, blatobrani, prtljažnici, bidoni itd. Cena biciklističkih kaciga kreće se od 400 dinara za decu, dok je za odrasle 700-800 dinara pa naviše.

Zabavna vozila

Prema rečima Vučićević s portala Sasomange.rs, ako bi se u Srbiji upoređivala prodaja kvadova i skutera, može se reći da je odnos otprilike 1:5.

- Na sve ovo treba dodati da su kvadovi veoma zabavna vozila, budući da vožnja ATV vozilom nikada ne može biti dosadna i monotona. Kvadovi uvek zahtevaju akciju, zbog čega je svaka vožnja neponovljiva avantura za sebe - kaže naš sagovornik i otkriva koje su cene ovih vozila.

- Cene dosta variraju u ovoj kategoriji. Dok je za dečje kvadove dovoljno odvojiti već od 250 evra, za one sa bogatim paketom opreme, koji pruža maksimalni užitak i avanturu u vožnji, potrebno je zavući ruku mnogo dublje u džep i dati i do čak 30.000 evra. Dodatne prednosti kod kvadova su to što su fleksibilni i pristupačni svim terenima, upravljanje predstavlja uspešnu kombinaciju kompaktne veličine i velikog radijusa skretanja, čime se postiže impresivno upravljanje - objašnjava naš sagovornik. On ipak podvlači da kupci i dalje prednost daju skuterima.

- Najviše se kupuju skuteri, zato što nemaju veliku cenu i praktičniji su za gradsku vožnju. Same kvadove će kupiti samo osobe koje žele da osete nalet adrenalina i uživaju u avanturama koji im to omogućavaju - rekao je Vučićević.

Prateća oprema I ma šta vozili, bitno je imati prateću opremu, koja svakako košta, a raspon cena opet je šarenolik.

- Cena dodatne opreme varira od 100 do 400 evra, u zavisnosti od delova i opreme koji su vam potrebni - navodi Vučićević. Osnovni set, odnosno komplet alata, predstavlja neophodnu dodatnu opremu za svaku ATV vožnju. Naravno, najbitnija stavka jeste zaštitna oprema za vozača i zaštitna oprema za kvad. Pre nego što krenu na bilo koji put, motoristi bi trebalo da imaju motorističku odeću, kacige, rukavice, pojas i slično.

Suzana Trajković

