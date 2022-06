ČEKA NAS PAKLENI DAN U SRBIJI I TO NIJE ONO NAJGORE! Temperatura tela može da vam skoči preko 40°C i to je znak za ALARM!

U Srbiji je u toku toplotni talas, u okviru kojeg se do kraja sedmice očekuju temperature u hladu i do 37 stepeni, i tropske noći, što znači da se temperatura neće spuštati ispod 20 stepena. Ovakvo vreme može biti opasno, zbog čega je upaljen narandžasti meteoalarm, a jedna od posledica ekstremnih vrućina jesu toplotni udari.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova objavio je na sajtu savete na osnovu kojih može da se prepozna toplotni udar, ali i šta činiti sa osobom koju je on pogodio.

- Toplotni udar je jedna od najtežih komplikacija termičkog stresa. Do ovog stanja dolazi u uslovima povišene spoljne temperature i visokog procenta vlažnosti vazduha, kao i zbog prenapornog rada. Usled intenzivnog izlaganja organizma toploti dolazi do naglog porasta telesne temperature, preko 41 stepen, u kratkom vremenskom periodu od 10 do 15 minuta - navode iz Sektora za vanredne situcije.

Oni podsećaju na simptome toplotnog udara a to su - visoka telesna temperatura iznad 40 stepeni, suva i vruća koža, otežano disanje, tahikardija - ubrzan rad srca (160-180 otkucaja u minuti, nizak krvni pritisak, vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, grčevi, nesiguran hod, gubitak svesti i odsustvo znojenja.

U takvim situacijama, osobu koja ima toplotni udar je potrebno odvesti osobu u rashlađenu prostoriju ili u hlad.

- Zatim, ukloniti joj suvišnu odeću, rashladiti je umivanjem hladnom vodom, izložiti je strujanju vazduha i dati joj da pije tečnosti – napitke bez kofeina i alkohola, ukoliko je u svesnom stanju.

Ukoliko osoba nije u svesnom stanju, treba pozvati Hitnu pomoć.

- Toplotni udar je vrlo sličan sunčanici, s razlikom da ne mora nastati kao posledica direktnog izlaganja suncu. Kao osnovni vid prevencije preporučuje se adekvatan izbor odeće primeren klimatskim uslovima – svetle tkanine i prirodni materijali, redovna rehidratacija, rashlađivanje i slično - navode u Sektoru za vanredne situacije.

Danas je na snazi narandžasti meteolarm a to znači da je vreme opasno.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Treba pratiti savete koje daju nadležne državne službe - objašnjava RHMZ.

Jutros u 6 sati u Beogradu je u hladu izmereno 23 stepena, a podaci RHMZ od 8 časova govore da je živa u termometru najviše skočila u Novom Sadu gde je u hladu izmereno 27 stepeni. U beogradu je u 8 sati bilo za stepen svežije, odnosno 26 stepen, koliko i u Zrenjaninu i Somboru. Inače, u 8 sati samo par gradova je imalo temperaturu nižu od 20 stepeni u hladu!

Kurir.rs/Telegraf