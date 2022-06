TOPIĆEMO SE OD VRUĆINE SVE DO OVOG DATUMA! Poznati meteorolog otkrio kada nam STIŽE ZAHLAĐENJE!

- Do kraja radne nedelje očekuju nas tropske temperature, dok osveženje stiže tek za vikend, tačnije u subotu, sa mogućim pljuskovima, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo.

Kako je naveo na svom Fejbuk profilu, od nedelje će ponovo biti toplo, dok se jače osveženje očekuje posle 6. jula.

- Od srede do petka veoma toplo, ali nestabilnije u odnosu na protekle dane. U sredu i četvrtak će grmjavinskih pljuskova i lokalnih nepogoda pre svega biti nad brdsko-planinskim delom reigona, dok se samo retke nestabilnosti mogu javiti i nad ostalim predelima. U petak će se nestabilnosti javljati i nad nižim predelima istočne Hrvatske, Srbije i severoistočne BiH. Biće voma toplo tako da uz jači konvektivni razvo j može za vrlo kratko vreme doći do formiranja snažne, lokalne, nepogode koja na malom prostoru može doneti tuču/grad, olujan vetar i veliku količinu kiše.

Čubrilo ističe da nema načina da se unapred predvidi gde će doći do razvijanja nestabilnosti tako da bilo koja prognoza njihovog rasporeda nema smisla.- Noći će biti neugodno tople i nad velikom delom regiona ispod 800mnv minimumi neće padati ispod +20 stepeni Celzijusa, dok u većim gradovima minimumi mogu ostati i preko +24 stepena Celzijusa. Dnevni maksimumi veoma, ponegde i ekstremno visoki. Najčešće od +33 do +36, a ponegde i oko +38 stepeni Celzijusa, dok bi u najtoplijim lokalitetima bilo oko +40 stepeni Celzujusa - napisao je.- Za vikend će ka nama uslediti slab prodor manje vrelog vazduha te će u subotu uz češće nestabilnosit, posebno nad severom i istokom regiona biti i manje toplo uz maksimume koji bi se kretali do +27 do +33 stepena Celzijusa. Do subote vetar uglavnom slab, južni, osim u zoni pljuskova dok bi za vikend okrenuo na severozapadni.

foto: Printscreen Facebook

Ozbiljnije zahlađenje sledi tek od 6. jula.

- Početkom sledeće nedelje ponovo pretežno sunčano i vrlo toplo, posebno oko 5. jula kada bi maksimumi ponovo često bili preko +35 stepeni Celzijusa, dok se zatim očekuje jače osveženje, grmljavinski, pljuskovi, lokalne nepogode i jak severozapadni vetar. Maksimumi bi opali za 10-12 stepeni Celzijusa. Sumirano, pred nama su veoma topli i sve više sparni dani uz pojavu grmljavinskih pljuskova, prvo na planinama, dok bi i ih od petka češće trebalo biti i u nizijama. Temperature znatno iznad proseka, dok bi za naredni vikend moglo biti manje vrelo. Jače osveženje sve izglednije posle 6. jula - prognozira Čubrilo.

I RHMZ upozorava na visoke temperature

Republički hidrometeorolški zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu.

- Do petka u celoj zemlјi, a u subotu još na jugu veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 °C, na području Beograda oko 36 °C, a lokalno se očekuju i tropske noći (Tmin > 20 °C) - stoji u upozorenju RHMZ-a.

Kurir.rs/Telegraf.rs