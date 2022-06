SEDMI TALAS KORONE SE ŠIRI U EVROPI, ALI I U SRBIJI Doktori otkrivaju ima razloga za paniku Milićević: VIRUS ĆE IMATI PREPREKE

Sedmi talas zaraze koronavirusom uveliko se diže u Evropi, ali i Srbiji, a broj inficiranićh građana je za samo nedelju dana skoro dupliran i juče ih je bilo 876. Stručnjaci upozoravaju za Kurir da su nove podvarijante omikron soja zaraznije i lakše pobeđuju već stečeni imuniet.

Pored insistiranja na vakcinaciji, epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović smatra da je vreme i da ponovo počnemo da nosimo zaštitne maske. ,,Procenjuje se da će broj zaraženih uskoro ići i do 2.000 obolelih dnevno, te bi bilo dobro da se ponovo preporuče neke mere zaštite.

Sada je na snazi preporuka da se nose maske u zdravstvenim ustanovama i u zatvorenom gde su gužve, ali bi bilo dobro da se nošenje maski uvede kao obavezna mera u zdravstvu i na javnim mestima da bi to moglo da se kontroliše - kaže on za Kurir i dodaje od čega strahuje: - Ova varijanta je blaža, ali je problem što se lakše prenosi, zaraznija je. Verovatno će sa brojem zaraženih porasti i broj smrtnih slučajeva.

Gosti Kurir televizije koji su govorili na ovu temu u studiju bili su prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan medicinskog fakulteta u Kragujevcu i dr Saša Milićević, pedijatar.

Korona se širi Evropom, porastao je broj zaraženih i u Srbiji, ima li razloga za brigu i paniku?

- Mislim da ne postoji razlog za paniku, zato što prvo najbitnija stvar koju treba pratiti, jer se svuda diže broj obolelih. Leto je, ljudi komuniciraju, dolazi do cirkulacije virusa. Najbitnija stvar je tu opterećenje zdravstvenog sistema, odnosno da li se to reperkutuje na zdravstveni sistem. Broj umrlih je sporadičan. Juče nije bilo smrtnih slučajeva. To je najbolja stvar. Broj ljudi na respiratorima je jednocifren. Najozbiljniji problem je bila opterećenost zdravstvenog sistema. U 90% slučajeva infekcija koronavirusom prođe ili sa nekim blagim simptomima, ali asimptomatski. Smrtnost je ispod 1%, oko 0,85% je bila kod nas kao i u svetu. Ali, oni koji se razbole za nij je to izbiljno. Ovaj omikron koji se pojavio u novembru bio je prva prava prirodna mutacija ovog virusa i to je bio uvod u stišavanje pandemije. Više puta sam rekao i da mi moramo da naučimo da živimo sa virusom - prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Dr Milićević ističe da će koronavirus imati, kako kaže, dosta prepreka u budućem periodu.

- Virus mutira. Veliki broj ljudi je preležao virus, veliki broj je vakcinisan. Mnoga deca su stekla imunitet, tako da će virus imati mnogo prepreka - rekao je pedijatar dr Saša Milićević.

