RHMZ UPOZORAVA NA EKSTREMNO VISOKU TEMPERATURU: U celoj Srbiji upaljen meteo alarm, evo kada stiže osveženje

temperatura do 37 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom do 37 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne tek ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima mogući su kiša ili pljusak sa grmljavinom.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab promenljiv vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 24, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće od 20 do 24, najviša dnevna oko 37 stepeni.

DIREKTOR RHMZ-A ZA KURIR: Tropskih 37 stepeni pržiće Srbiju narednih 10 dana! VRELI AFRIČKI TALAS ĆE POTRAJATI, zna se dokle

Upozorenje na visoku temperaturu

foto: Printscreen/RHMZ

"Danas veoma toplo sa najvišom temperaturom od 33 do 37 °C, u Beogradu oko 36 °C. Sutra promenlјivo oblačno i nestabilno uz kratkotrajno manje osveženje i lokalnu pojavu plјuskova sa grmlјavinom, ponegde i gradom. Najviša temperatura od 31 do 35 °C.

Upaljen meteo alarm

Zbog ekstremno visokih temperatura koje su najavljene za danas, na snazi je narandžasti meteo alarm za celu teritoriju Srbije.

foto: Printscreen/RHMZ

To znači da je "vreme opasno".

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..", navodi se na sajtu RHMZ.

Prognoza UV indeksa

foto: Printscreen/RHMZ

Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije je u kategoroji "vrlo visoka" i označen je brojevima osam i devet, te je potrebno izbegavati sunce u najtoplijem delu dana.

Osveženje već za vikend

- Do kraja radne nedelje očekuju nas tropske temperature, dok osveženje stiže tek za vikend, tačnije u subotu, sa mogućim pljuskovima, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo.

Kako je naveo na svom Fejbuk profilu, od nedelje će ponovo biti toplo, dok se jače osveženje očekuje posle 6. jula.

- Od srede do petka veoma toplo, ali nestabilnije u odnosu na protekle dane. U sredu i četvrtak će grmjavinskih pljuskova i lokalnih nepogoda pre svega biti nad brdsko-planinskim delom reigona, dok se samo retke nestabilnosti mogu javiti i nad ostalim predelima. U petak će se nestabilnosti javljati i nad nižim predelima istočne Hrvatske, Srbije i severoistočne BiH. Biće voma toplo tako da uz jači konvektivni razvo j može za vrlo kratko vreme doći do formiranja snažne, lokalne, nepogode koja na malom prostoru može doneti tuču/grad, olujan vetar i veliku količinu kiše.

(Kurir.rs)