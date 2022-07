BESNA MAJKA OPLELA PO UČITELJICI ZBOG DETETOVIH OCENA: Zamalo se nisam šlogirala! Poručila je samo JEDNO!

Učenici osnovnih i srednjih škola su na raspustu, ocene su odavno zaključene, ali, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, pojedini roditelji nisu zadovoljni uspehom dece tačnije zaključenim ocenama.

Naime, žestoku rasparvu na tviteru pokrenuo je tvit jedne majke koja se požalila na zaključenu ocenu svog deteta kod učiteljice.

- Svaka ocena je za đaka. Ali baš da učiteljica zaključi prvu četvorku u četvrtom razredu detetu koje iz tog predmeta ima prosečnu ocenu 4.2, po meni je katastrofalni primer našeg školstva. Treba bre biti čovek i pedagog pre svega! Sramota - napisala je ona u tvitu.

Tvit je ubrzo pokrenuo lavinu komentara ostalih prosvetnih radnika, učiteljica, ali i roditelja koji su imali podeljena mišljenja. Dok su neki bili saglasni sa stavom majke, drugi su ga osuđivali.

- Prestanite učiti decu da je četvorka loša ocena. To je sramota. Bojim se da niste u pravu. Prvo, da li je dete želelo da popravi ocenu? To je plus kod nastavnika. Ako se dete nije bunilo, to je do vas. Drugo, ako je u pitanju predmet tipa fizičko, muzičko, likovno i detetu to ne ide, a vidi se trud, tu onda i treba ocenjivati shodno i zalaganju - piše u jednom komentaru, dok u drugom stoji:

- Kako tačno taj đak zaslužuje peticu ako iz predmeta ima prosek 4.2? Učiteljica je u pravu! Nije to katastrofalan primer našeg školstva nego prosečna ocena rada i znanja vašeg deteta tokom cele školske godine. Niti je sramota, niti je tragedija. Sramota je kako vi pravite tragediju i detetu nabijate krivicu, frustracije i strahove. 4,2 je 4. Učiteljica nije deda Mraz.

Međutim, autorka tvita je obajvila i novi tvit u kome je napisala:

- Zamalo se ne šlogirah od raznih komentara. Pa da razjasnim:

1. Nije dobar pedagog neko ko ne dozvoljava da se popravi ocena!

2. Nije čovek neko ko se oprašta od dece i obeležava prvu zaključenu četvorku od početka školovanja!

3. dete! 11 god u koroni, onolajn, odsustva, zamene.

