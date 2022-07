LETO JE POČELO: U Crnu Goru bez pasoša, rominga i dodatnih troškova zdravstvenog osiguranja!

I ove letnje sezone očekuje se da će najveći broj turista iz Srbije koji se odluče za predah pored mora, krenuti put Crne Gore i spas od vrelina potražiti na nekoj od mnogobrojnih plaža. Kurir vam donosi detaljan cenovnik i sve pogodnosti koje turistima ove sezene pruža omiljena letnja destinacija građana Srbije. Za one koji ipak ne vole plaže i more, donosimo cenovnik usluga na severu susedne zemlje.

foto: NTO CG

- Turisti iz Srbije imaju posebne pogodnosti u Crnoj Gori i ove sezone. U našu zemlju mogu da uđu i bez pasoša, odnosno uz važeću ličnu kartu. Kada je u pitanju pružanje medicinskih usluga, odnosno zdravstveno osiguranje, državljani Srbije imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć. Da bi ostvarili to pravo treba da od Fonda za zdravstveno osiguranje u mestu prebivališta dobiju potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog boravka u Crnoj Gori. Turista iz Srbije je dužan da se po dolasku u Crnu Goru sa navedenom potvrdom obrati Fondu za zdravstveno osiguranje u mestu boravka koji mu izdaje drugu potvrdu sa kojom imaju pravo da ostvare hitnu zdravstvenu zaštitu u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama za usluge za koje su fondovi dve zemlje zaključili ugovor. Važna je informacija i da prema zvaničnoj odluci, za ulazak u Crnu Goru nije potrebna COVID potvrda - potvrđeno iz Nacionalne turisticke organizacije (NTO) Crne Gore.

Cene plažnog mobilijara (komplet dve ležaljke i suncobran) Bar 8 evra Herceg Novi 10 evra Kotor 10 evra Budva 10 evra Ulcinj 10 evra Tivat 15 evra

Korisna informacija za sve one koji se odluče da odmor provedu na primorju, jeste da su sve plaže, izuzev pojedinih hotelskih kupališta, dostupne i gostima koji ne žele da iznajme postavljeni plažni mobilijar. Naime, shodno Pravilniku o uređenosti kupališta na moru, 50 procenata prostora kupališta i plaža oslobođeno je od plažnog mobilijara.

foto: NTO CG

- To znači da ukoliko turista ne želi da iznajmi ležaljku i suncobran, ima mogućnost da odmara na delu plaže bez plažnog mobilijara. Ne samo to! Nakon 17h ležaljke i suncobrani su besplatni - potvrdeno je iz NTO.

Turiste koji ipak žele da na primorju iznajme komplet ležaljki sa suncobranom, u proseku će to dnevno koštati 10 evra u prvom redu do mora, a u drugom se komplet može naći već po ceni od osam evra. U Dobrim vodama u Baru, recimo, moguće je uzeti jednu ležaljku i suncobran po ceni već od pet evra. Inače, i ostale cene u letnjoj turističkoj sezoni ne razlikuju se puno od onih prethodnih godina. Iako se smeštajni kapaciteti iz godine u godinu u Crnoj Gori unapređuju, svaki turista će i ove godine u zavisnosti od svog budžeta moći da nađe prenoćište po meri svojih troškova.

Restorani i kafici Porodicni ručak već od 16 evra Cene hrane i pića, sudeći po aktuelnim cenovnicima nisu se menjale. Ručak za četvoročlanu porodicu može se naći na primorju već od 16 evra. - Četvoročlana porodica u Baru, Herceg Novom i Ulcinju, Tivtu i Kotoru može priuštiti sebi ručak već od 16 evra, od 20 evra u Kolašinu i 40 evra na Žabljaku. Cena kafe se kreće od 90 centi u Ulcinju, zatim jedan evro u Baru i Budvi, dvadeset centi više u Herceg Novom, Tivtu i Kotoru, 60 centi u Kolašinu, 90 u Rožajama i jedan evro na Žabljaku.

Hotelski smeštaj je nešto skuplji od privatnog, i cene se kreću već od 20 evra po noći po gostu u Baru i Ulcinju, 22 evra u Herceg Novom, 30 u Tivtu, 50 evra u Kotoru, 25 evra u Kolašinu i 27 evra na Žabljaku.

foto: NTO CG

- Mnogi hoteli pružaju brojne povoljnosti, pa između ostalog i popuste za decu do 14 godina, besplatan boravak za decu do četiri godine, popuste prema dužini rezervacije, besplatno korišćenje mobilijara i slično. Pored široke lepeze hotelskog smeštaja turistima je na raspolaganju i kvalitetan privatni smeštaj kategorizovan u skladu sa propisanim standardima. Ovaj vid smeštaja je takođe cenovno pristupačan i u zavisnosti od destinacije i kategorije objekta kreće se već od 8 evra u Herceg Novom, 10 evra u Baru, Ulcinju, Tivtu i Budvi, 20 evra u Kotoru, 15 evra na Žabljaku i 11 evra u Kolašinu.

foto: NTO CG

Za sve one koji ne mogu bez mobilnih telefona, važna je informacija da od prethodne godine nema rominga u zemljama Zapadnog Balkana pa turisti iz Srbije mogu u okviru svoje tarife, tokom odmora u Crnoj Gori, da uživaju u korišćenju minuta, SMS poruka i interenta bez dodatne naknade! Svakako, na primorju ovog leta neće manjkati ni dobre zabave. Već su dogovoreni nastupi pobednika Evrovizije, srpske predstavnice Konstrakte, zatim Gibonija, Bajage, grupa Who See, Hladno pivo, Dr Nele Karajlić i drugi. Tradicionalno ce krajem avgusta biti održan muzički festival u uvali plaže Buljarice, krajem avgusta, a nedelju dana ranije u Herceg Novom se očekuje otvaranje novog festivala na kom će se za dobar provod pobrinuti i Dr Nele Karajlic, Hladno Pivo dok će tokom dana za goste biti organizovane letnje žurke na obali Bokokotorskog zaliva.

Vozom, avionom ili autobusom Nova avio linija Kraljevo-Tivat Crna Gora je turistima iz Srbije lako dostupna destinacija bilo da se odluče da putuju avionom, vozom ili autobuskim prevozom. Osim redovnih avio linija iz Beograda i sezonske linije na relaciji Niš - Tivat od ove sezone novitet je da je uvedena nova avio linija Kraljevo-Tivat. Za sve one koji dodu sopstvenim prevozom korisno je da znaju da se mesto na parkingu može naći već od 40 centi po satu u Ulcinju, 50 centi u Tivtu, 60 centi u Baru i Budvi, 70 centi u Herceg Novom, 80 centi u Kotoru. Na Žabljaku je parking dva evra, dok se u Kolašinu ne plaća parking. Onima koji se odluče da ipak dođu avionom, autobusom ili vozom, na rasplaganju su gradski i taksi prevoz. - Minimalna cena vožnje u gradskom prevozu iznosi 50 centi u Baru i Budvi, dok je u ostalim opštinama na primorju 1 evro. Što se tiče severne regije, minimalna cena vožnje se krece vec od 80 centi na Žabljaku i jednog evra u Kolašinu.

U Baru će se svakog petka od 16. jula do 6. avgusta održavati muzicka manifestacija "Leto sa zvezdama", na kojoj se očekuje da nastupe izvođači iz svih bivših jugoslovenskih republika.

Ljubitelji sporta će moći da uživaju u svetskom kupu Kite surfinga na Velikoj plaži u Ulcinju, a poklonici kulture u Budvi koja će i ove godine biti domaćin festivala Grad teatar.

Na festivalu Purgatorije u Tivtu, koji je svečano otvoren pre nekoliko dana, tokom leta će biti organizovan mjuzikl "Kosa" koji izvodi Pozorište mladih Novi Sad, ali i brojne druge napoznatije predstave, kao i predstave za decu, koncerti i plesne predstave.

Kurir.rs