STEVAN SINĐELIĆ JE NAŠ IDOL! Meštani Grabovca diče se VOJVODOM: Hrabro je stao na MEGDAN brojnijim i bolje NAHRANJENIM Turcima

Više od dva veka je prošlo od pogibije slavnog vojvode Stevana Sinđelića (1770-1809), ali meštani njegovog Grabovca i danas se s ponosom sećaju njegovog junačkog vojevanja protiv Turaka, te zaštitnički bdiju i nad njegovom spomen-kućom.

A restaurirana kuća u kojoj je živeo resavski vojvoda i junak iz Prvog srpskog ustanka nalazi se kraj škole u centru sela Grabovac, nedaleko od Svilajnca, u prostranom dvorištu s kapelom, drvenom zvonarom i trpezarom.

Svetislav Sinđelić, koji živi prekoputa ovog istorijski važnog mesta, ispričao je za Kurir gde se kuća vojvode prvobitno nalazila, koliko je menjana od Sinđelićevog boravka u njoj, te nam je pokazao i iz koje kapele je čuveni vojvoda krenuo u bitku na Čegru.

- Ova kapela je objekat koji je postojao i 1804, kada je Stevan Sinđelić sa svojim Resavcima krenuo u bitku na Čegru da bi Srbe oslobodio turskog ropstva. Na kapeli su urađene neke korekcije, sredilo se ono što je moralo da se popravi - objašnjavao je ponosno Sinđelić dok nas je sprovodio po kompleksu, pa nastavio:

- Ovo je njegova kuća. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca je sredio njegovu kuću, koja se ranije nalazila malo niže u istom ovom dvorištu. Sada je zaključano, ali je unutra mnogo lepa kuća. Često ovde dolaze deca na ekskurzije, dolaze ozbiljni ljudi, penzioneri, svi dolaze...

Svetislav je za Kurir priznao i koliko je ponosan što je rođen u Grabovcu:

- Iz mesta sam odakle i Stevan Sinđelić, on je naš idol i mi se dičimo njime. On će postojati još vekova i vekova jer je uspeo da stane na megdan Turcima. Turci su brojali mnogo više ljudi, bili su bolje nahranjeni, naoružani i obučeni, a on im se suprotstavio. Nije se uplašio! - zaključio je on za Kurir.

Pod zaštitom države Kulturno dobro od 1968. Kuća Stevana Sinđelića u Grabovcu utvrđena je za nepokretno kulturno dobro - spomenik kulture rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu od 1968. godine, a kategorisana je kao kulturno dobro od velikog značaja odlukom Skupštine SRS 1979. godine.

Simbol patriotizma Žrtvovanje za otadžbinu Stevan Sinđelić je rođen u selu Vojska, ali je nakon smrti oca Radovana prešao u Grabovac s majkom Sinđelijom, po kojoj je i dobio prezime. Kao zapovednik Resavcima u Prvom srpskom ustanku istakao se ličnom hrabrošću, te je posle boja na Ivankovcu dobio čin vojvode. Borio se i na Deligradu, a prema predanjima, u boju na Kamenici nadomak Niša, shvativši da ne može sam da odbrani šanac na Čegru nakon što su Turci pobili sve njegove saborce, pribegao je činu samožrtvovanja. Njegovi ličnost i delo postali su za potomke simbol patriotizma.

