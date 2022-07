SVEČANOST U SKUPŠTINI: Mačevi i sablje polaznicima Visokih studija bezbednosti i oficirima Generalštabnog usavršavanja (FOTO)

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović uručio je danas u Domu Narodne skupštine replike srpskih srednjovekovnih mačeva polaznicima 11. klase Visokih studija bezbednosti i oficirske sablje trojici prvorangiranih polaznika 65. klase Generalštabnog usavršavanja.

Ministar Stefanović poručio je čestitajući polaznicima da usavršavanje završavaju u složenim geopolitičkim okolnostima i izazovnim i teškim vremenima za našu zemlju, u kojima su nam više nego ikada potrebni mudrost, strateško promišljanje i predviđanja izazova koje donosi budućnost, kao i osmišljavanja odgovora na njih, a to je upravo ono za šta su obučeni na našim visokim školama.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Pripala vam je izuzetna prilika da prođete ove programe usavršavanja, a u danima koji su pred nama imaćete mogućnost da opravdate poverenje koje su vam Ministarstvo odbrana i Srbija ukazali. I to neće biti lako. To su dani u kojima će se naša zemlja suočavati i sa novim pritiscima zbog rata u Ukrajini, dani u kojima ćemo još snažnije morati da se borimo da nastavimo sa našim evropskim integracijama, jer je EU opterećena sa svojim problemima, ali i dani u kojima nam prete novim „Olujama" na našem Kosovu i Metohiji. Zaboravljaju samo jednu stvar, a to je snažna poruka predsednika Aleksandra Vučića da Srbija želi da gradi mir, ali da nikome više neće dozvoliti da vrši pogrom nad njenim narodom - rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, predstoje nam teški, izazovni dani, koji će zahtevati svu našu snagu, koncentraciju i umeće, ali u isto vreme i donekle slični mnogima sa kojima su se suočavali naši preci, sa kojima se Srbija suočavala kroz vekove. - Zašto? Zato što je pokušavala, baš kao i danas, da očuva svoju slobodu, da bude nezavisna i samostalna i da donosi odluke isključivo u interesu sopstvenog naroda. Nismo ni tada, kao ni sada, bili potpuno po meri velikih koji su pokušavali da ostvare svoje interese. Ali nikada naš posao i nije bio da budemo po meri drugih, kako god bili veliki i silni, već isključivo po meri srpskog naroda, meri naše rodne grude. A ona nakon milionskih gubitaka u dva svetska rata, nema više dece za žrtvovanje, ona danas želi da čuva svoje, da živi u miru i da gradi puteve prosperiteta - rekao je Stefanović.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Ministar je podsetio da je Srbija vojno neutralna i da to namerava da ostane. - Što ne znači i politički neutralna, jer mi želimo da bude deo evropske zajednice naroda. Ubeđeni smo da Srbija tamo i pripada. Želimo i da se jasno i glasno čuje da je Srbija faktor mira i stabilnosti u našem regionu, da je ona ta koja gradi i mostove razumevanja i nove oblike saradnje kroz inicijativu "Otvoreni Balkan", da je ona ta koja je zarad bolje budućnosti svoje dece različite nepravde i razlike ostavila po strani. Ne želimo da živimo zaglavljeni u prošlosti, na slepom koloseku Evrope, ali nepravde nismo zaboravili i ne želimo da se našoj deci dogode nove - poručio je ministar Stefanović. On je istakao da dok neki u regionu mašu i povikuju da se Srbija naoružava i preti destabilizaciji regiona, upravo oni spremaju nove "Oluje" i nove nestabilnosti.

- Srbija poštuje teritorijalni integritet svih država, ali traži da se poštuje i naš teritorijalni integritet. I u svemu tome nama ostaje da budemo mudri i da umemo da čuvamo svoje, da se borimo da čuvamo svoju jedinu otadžbinu. A da bismo to mogli, moramo da imamo jaku Vojsku. Ne da bi nekome pretili, da bismo nekoga napadali niti vodili tuđe ratove, već da bi silinom svoje vojske odvratili svakoga i od pomisli da može da ugrozi naš narod - rekao je ministar odbrane.

foto: Ministrastvo Odbrane Srbije

Kako je naveo, baš zato ulažemo i u savremenu opremu i u tehniku i nastojimo da ne izgubimo korak sa savremenim svetom, koji se uveliko okreće robotici, besposadnim vozilima, bespilotnim letelicama, veštačkoj inteligenciji, i baš zato ulažemo i u naše ljude. - Ulažemo jer su znanje i veština, uz svu tehniku, izuzetno važan resurs u svim bitkama i današnjice i sutrašnjice. Tako je bilo i kroz istoriju, bitke nisu dobijali ni najbolji topovi, ni sablje, već naši Mišići, Putnici, Bojovići i druga velika imena i njihove strategije i veštine. I zato uvaženi polaznici, nemojte zaboraviti da ste uz ovu čast, dobili i veliku odgovornost od svoje otadžbine. Od danas morate da se borite još snažnije da doprinesete očuvanju naše Srbije - rekao je Stefanović. Ministar je pozvao polaznike visokih usavršavanja da ne zaborave da se borba za sigurniju, ekonomski snažniju i bezbedniju Srbiju, za sigurnu budućnost naše dece i mirnu starost naših roditelja, mora se voditi svaki dan.

- Pred vama je velika odgovornost, da kao polaznici ovih prestižnih studija, nikada ne izgubite poverenje našeg naroda i ne obrukate našu zastavu. Verujem da je ovo samo podstrek za vaš dalji rad, a od vas očekujem da ćete svo stečeno znanje usmeriti na to da štite interese naše Srbije, uvek i svuda - rekao je ministar Stefanović.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

On je pozdravio i polaznike usavršavanja iz stranih zemalja. - Želim da pozdravimo i oficire iz stranih oružanih snaga koji su dolaskom na usavršavanje u Republiku Srbiju na vrlo specifičan način potvrdili prijateljstvo država iz kojih dolaze prema našoj zemlji. Vaše prisustvo je potvrda da Republika Srbija i njene oružane snage imaju ugled u inostranstvu, ali ujedno i potvrda da je Srbija miroljubiva zemlja čvrsto opredeljena za saradnju sa svim dobronamernim partnerima, u skladu sa interesima svog naroda, zemlja opredeljena za očuvanja mira i stabilnosti i u našem regionu i u celom svetu i to kroz vidljive i konkretne poteze. Potvrda da je Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem zemlja koja ne priča prazne, velike priče, već ostavlja da je cene po njenim velikim delima. Živela Vojska Srbije! Živela Republika Srbija! - rekao je ministar odbrane na kraju obraćanja u Domu Narodne Skupštine.

Oficirske sablje ostalim polaznicima Generalštabnog usavršavanja uručio je zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Petar Cvetković.

U ime polaznika u Domu Narodne skupštine obratio se najuspešniji u 65. klasi Generalštabnog usavršavanja potpukovnik Aleksandar Dumić. - Dužnosti za koje smo se usavršavali zahtevaju oficire sposobne da se uhvate u koštac sa ozbiljnim izazovima u svojim budućim sastavima i organizacijskim celinama, ali i da budu svesni geopolitičkih i bezbednosnih izazova sa kojim se suočava naša otadžbina, a sa njom zajedno i Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Upućivanje na ovaj nivo usavršavanja za nas predstavlja priznanje i moralnu i profesionalnu satisfakciju za odgovoran rad tokom dosadašnje službe, ali nam u isto vreme nameće obavezu da još uspešnije obavljamo buduće zadatke - rekao je prvi u rangu Generalštabnog usavršavanja potpukovnik Dumić.

1 / 9 Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Visoke studije bezbednosti i odbrane završilo je ove godine 20 polaznika, od čega je 17 polaznika iz državnih institucija, a od toga šest polaznika iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i troje polaznika iz inostranstva, dok je Generalštabno usavršavanje završilo 27 oficira iz zemlje i tri iz inostranstva.

(Kurir.rs)