RHMZ IZDAO 2 UPOZORENJA, METEO ALARM NA SNAZI U CELOJ SRBIJI: Stiže nevreme posle paklenih vrućina! Evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, dok će od sredine dana biti nestabilno.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas na području Srbije se očekuje lokalna pojava obilnih plјuskova sa grmlјavinom i gradom.

foto: RHMZ Printscreen

Naime, naoblačenje koje na području Podrinja, Mačve, Srema i Bačke uslovlјava kišu, intenzivnije plјuskove sa grmlјavinom i pojačanim vetrom, lokalno i grad, tokom jutra u zapadnoj struji premeštaće se ka području Banata, Obrenovca i Valјeva.

foto: RHMZ Printscreen

Samo će se na severozapadu Srbije u toku celog dana zadržati suvo. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, ponegde kratkotrajno pojačan.

Danas je upaljen i meteo alarm zbog visokih temperatura, ali i grmljavinskih nepogoda.

foto: RHMZ Printscreen

Najniža temperatura biće od 15 do 23, a najviša od 32 do 34 stepena Celzijusa.

foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 17 do 22 stepena, najviša dnevna od 31 do 34 stepena.

Ponedeljak

Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, uglavnom severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.

Utorak

Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar pre podne slab promenljiv, posle podne u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.

(Kurir.rs)