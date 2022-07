KUPAČI I OVE GODINE U PANICI ZBOG MEDUZA I RIBE KOJA LIČI NA AJKULU! Stručnjak za Kurir otkrio čega ima u SAVSKOM JEZERU (FOTO)

U Savskom jezeru, omiljenom kupalištu Beograđana, ima oko 20 vrsta riba, puževa, rakova, školjki, algi i trave, ali kupači su se i ove kao i prethodnih godina najviše uspaničili zbog meduza i ribe koja podseća na ajkulu, koje su ugledali u vodi.

Penzionisani profesor Biološkog fakulteta Aleksandar Hegediš objašnjava za Kurir da nije u pitanju nikakva ajkulica, već riba tolstolobik, koja je, kao i prisutne meduze, potpuno bezopasna, a obe vrste su poreklom iz Azije.

Čistači vode

Bez trave kupanje ne bi bilo moguće

Kupači na Savskom jezeru neretko se žale i na visoku travu i alge u vodi, koje im se kače za telo dok plivaju, pa se zbog toga ne osećaju prijatno. Hegediš takvima poručuje da su trave sastavni deo toplih stajaćih voda i, kada ih ne bi bilo, kupanje ne bi bilo moguće.

- Zadužene su za čišćenje vode i zbog njih je kvalitet vode na najvišem nivou. Ljudi koji su zaduženi za brigu o toj travi redovno je održavaju i skraćuju. Ako bi je uništili i iskorenili, desila bi se ista situacija kao na Palićkom jezeru, na kojem leti ne može da se kupa jer je zbog uništene flore i faune kvalitet vode upropašćen. Inače, trave nema do plovaka, tako da ljudi koji se žale na travu čine prekršaj jer plivanju u nedozvoljenom delu, i još kažu da im to smeta. To je malo čudan stav. Trave se osete tek kada pređu plovak - navodi profesor i apeluje na plivače da poštuju pravila kupališta.