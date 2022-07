ALARMANTNO, OVAJ TREND VLADA U SRBIJI! Mladići od 25 godina jure devojčice od 13 JER NJIMA MOGU DA GOSPODARE I RADE IM ŠTA HOĆE!

U poslednje vreme, pogotovu u manjim sredinama, sve je primetniji trend da mladi muškarci od 20 do 25 godina stupaju u vezu s maloletnicama, još nezrelim devojčicama od 13-14 godina.

Osim što time čine krivično delo sa zaprećenom zatvorskom kaznom i do 12 godina, stručnjaci poručuju da su u takvim slučajevima devojčice obično žrtve emocionalnih manipulacija, što može ostaviti pogubne posledice po njihovo mentalno, pa čak i fizičko zdravlje.

Psiholozi objašnjavaju za Kurir da se za devojčice u pubertetu lepe mladići koji za svoje godine nisu dovoljni zreli i verovatno imaju komplekse niže vrednosti koje leče mogućnošću da dominiraju i gospodare nam devojčicama koje biraju.

Advokat Denis Bećirić

Obljuba deteta do 14 godina je krivično delo

Stupanje u seksualne odnose sa detetom, čak i uz pristanak, prema Krivičnom zakonu može se smatrati krivičnim delom obljube, za šta je zaprećena kazna zatvorom od pet do 12 godina. Jedini izuzetak je ako između učinioca i deteta ne postoji znatnija razlika u njihovoj duševnoj i telesnoj zrelosti. - Dete do 14 godina je mlađi maloletnik, a ako se nad njim izvrši obljuba, u pitanju je krivično delo, čak iako je čin, na primer, dobrovoljan. Prema Krivičnom zakoniku, obljube nad detetom nema jedino onda kada su osobe, zapravo deca, približnih godina ili psihičkog razvoja - rekao je za Kurir advokat Denis Bećirić. On dodaje da je u Srbiji posle 16. godine dozvoljeno stupanje u brak.