OSTACI FARAONA TUTANBALONA NA LIDU DOKAZ DA SU OVDE ŽIVELE DREVNE CIVILIZAVIJE: Srbi jednom objavom dokazali da su BOGOVI IRONIJE

Sezona kupanja počela je na svim kupalištima, a one koji su posetili Lido nisu mogli da ostanu nemi na smeće koje je isplivalo iz Dunava.

Naime, u naše reke nemarni ljudi bacaju smeće kad god za to nađu priliku, a one koji su ljubitelji prirode to posebno nervira.

Tako je jedan Tviteraš na ironičan način objavio da smeća na rekama i jezerima ima.

Naime, on je objavio fotografiju balona od vode koja je isplivala iz vode, a koja podseća na lik nekog faraona.

On je u opisu napisao sledeće:

- Ostaci faraona Tutanbalona pronađeni na Lidu u Dunavu su dokaz da su ovde živele drevne civilizacije.

Genijalno, zar ne?

Kurir.rs / S. T.

