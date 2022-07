CELA SRBIJA DANAS U NARANDŽASTOM: RHMZ izdao upozorenje za naredna TRI dana! Ova 3 grada će danas biti najtoplija (FOTO)

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, od sredine dana u jugozapadnim, južnim, jugoistočnim i istočnim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Inače, do srede, 6. jula, na području Srbije zadržaće se veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni. U drugoj polovini sledeće sedmice temperatura će biti u padu, posebno od petka.

foto: RHMZ Printscreen

Republički hidrometeorološki zavod upalio je danas narandžasti meteo alarm na teritoriji cele Srbije zbog visokih temperatura.

foto: RHMZ Printscreen

Duvaće slab, uglavnom severni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 17 do 23 stepena Celzijusa, a najviša od 34 do 36 stepeni, koliko je predviđeno da će biti u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za naredna tri dana

Utorak

Veoma toplo, tokom dana pretežno sunčano, a posle podne i uveče nestabilno ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

Sreda

Svežije. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na severozapadu uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 21 stepen, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

Četvrtak

Pretežno sunčano i svežije. Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen.

