G-Drive – moćna transformacija na duge staze

Šta je prva asocijacija na moćnu transformaciju? Za ljubitelje pouzdane i efikasne vožnje koji su se upoznali sa premijum gorivima kompanije NIS, dileme nema – G-Drive gorivo upravo pruža osećaj superiornosti i moćne transformacije tokom cele vožnje.

Sasvim konkretno, za sve one koji žele da osete dodatnu snagu i sigurnost na svakom pređenom kilometru, NIS je omogućio premijum gorivo, G-Drive, koje se proizvodi prema najvišim tehnološkim standardima u domaćoj Rafineriji nafte Pančevo. Konkretno, u pitanju su G-Drive 100, visokooktanski aditivirani benzin od minimum 100 oktana, i G-Drive Dizel, aditivirano dizel gorivo.

Kako navode u NIS-u, premijum G-Drive gorivo sadrži aktivne komponente poslednje generacije koje omogućavaju efikasniji rad motora i unapređuju njegove performanse. Uz G-Drive, vožnja postaje uzbudljivija i ugodnija, dok specijalna formula ovog derivata povećava snagu motora, poboljšava dinamiku ubrzanja i povećava obrtni momenat. Kada je reč o premijum benzincu G-Drive 100, on omogućava da motor automobila dobije dodatnu snagu, pružajući mu istovremeno prvoklasnu zaštitu od korozije i stvaranja nečistoća.

foto: Promo

Ukoliko je vozilo na dizel pogon, pravi izbor je G-Drive dizel koji pored dodatne snage koju ima, doprinosi poboljšanoj startnosti motora. Zahvaljujući kompleksu aditiva u ovom derivatu, povećava se cetanski broj, što znači efikasnije sagorevanje goriva i poboljšane performanse motora.

Poboljšane performanse G-Drive goriva dokazane su u jednom od najvećih centara za testiranje vozila, u mestu Milbruk u Engleskoj. Rezultati testiranja potvrdili su poboljšane performanse G-Drive 100 u poređenju sa standardnim Evro BMB 95 – konkretno, do 7 odsto povećanje snage motora, do 10 odsto poboljšanje dinamike ubrzanja, kao i povećanje obrtnog momenta do 5 odsto. Dodatno, G-Drive koriste i najbolji pa tako G-Drive Racing sportski tim koji se takmiči na svetskim trkama izdržljivosti koristi G-Drive gorivo tokom priprema i testiranja, što omogućava proveru motornih karakteristika vozila u ekstremnim uslovima.

Ukoliko želite da doživite moćnu transformaciju, sve što je potrebno jeste da posetite neku od NIS Petrol ili GAZPROM benzinskih stanica i sipate G-Drive.

