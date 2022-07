DIREKTOR JUTE SENIČIĆ O NAPADU AJKULE U HURGADI: Do detalja opisao šta se desilo tim ženama i srpskim turistima poslao upozorenje!

BEOGRAD - Vest da su u dva dana dve žene preminule nakon napada ajkule u moru kod Hurgade neprijatno je iznenadila srpske turiste, kojima je ovo jedno od omiljenih letovališta.

Direktor Jute Aleksandar Seničić objašnjava da se prvi napad dogodio u nebezbednoj zoni i u periodu kada nije dozvoljeno kupanje u moru, dok je druga žrtva kod sebe imala veliku količinu hrane za ribe. Iako postoji doza straha, naši turisti su bezbedni, kaže Seničić i napominje da se pravila moraju poštovati.

foto: Shutterstock

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić rekao je za RTS da se tačno zna gde su se dogodili napadi ajkule kod Hurgade, u kojima su dve žene izgubile život, te da nisu sve plaže zatvorene.

"Ta ajkula je locirana, čak imamo neke informacije da je ona potpuno neutralisana, dakle, da je uhvaćena. Ja očekujem u toku današnjeg dana da dobijemo tu potvrdu", rekao je Seničić.

foto: Shutterstock, Marina Lopičić

Dodaje da je važno da se poštuju određena pravila, poput zabrane kupanja u moru nakon vremena do kojeg je to dozvoljeno, kao i izbegavanje kupanja u nebezbednoj zoni.

"Prva gospođa koja je nažalost izgubila život je preskočila taj bazen koralnog grebena koji se nalazi u nebezbednoj zoni - nije išla u more uobičajenim putem, a i to se dešavalo oko osam sati uveče, kada se vrlo dobro zna da se te velike ribe hrane u to vreme. Sa druge strane, da ne opravdavamo ajkulu, ali ne treba je ni na koji način iritirati. Druga žrtva je nosila veliku količinu hrane za ribe, želeći da ih hrani i time je, verovatno, prouzrokovala taj napad ajkule", objašnjava Seničić. Napominje da su naši turisti bezbedni, ali i da postoji određena doza straha.

Ne razmišlja se o vraćanju mera u Grčkoj

Govoreći o letovanju u Grčkoj i mogućnosti da se vrate pojedine protivepidemijske mere zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom, Seničić kaže da se o tome još ne razmišlja.

"Tek će se o tome pričati u septembru. Iako brojke zaista rastu, nema teških slučajeva i to je ono što je u ovom trenutku olakšavajuća okolnost. Ne razmišlja se, za sada, ni o uvođenju onih osnovnih mera - socijalne distance, nošenja maski u zatvorenom prostoru. Trenutno je takva situacija. Naravno, ne možemo ništa da garantujemo u slučaju da epidemija bukne, ali ja verujem da će i u Grčkoj, ali i u drugim turističkim zemljama do kraja turističke sezone važiti ova pravila koja su sada", kaže Seničić.

Spremiti hranu i vodu za put, automobil napuniti gorivom

Seničić poručuje i da se treba dobro pripremiti za put, jer se zbog turističke sezone očekuju gužve na graničnim prelazima.

Napominje da automobil treba da ima dovoljno goriva, ali i da se na put ponese dovoljno hrane zbog čekanja. Bitno je i, ističe, proveriti radno vreme graničnih prelaza.

O problemima na aerodromima koji su zatekli putnike proteklih dana - dugim čekanjem, smanjenim osobljem, pa i gubljenjem prtljaga - Seničić kaže da je to posledica kovid krize.

"To je, nažalost, sutuacija na koju moramo da se navikavamo i ove sezone će to sigurno biti tako. Veujem da će i kompanije, a i aerodromi u Evropi kako vreme bude odmicalo uspešno rešavati te situacije. Ovog trenutka ne možemo da garantujemo da će ovo leto proći na neki bolji način'', rekao je Seničić.

Takse za ulazak u EU

Na vest da će Venecija biti prvi grad koji će naplaćivati turistima ulaz od sledeće godine, Seničić podseća na regulativu Evropske Unije oko taksi za ulazak u zemlje EU.

"Sada je stigla informacija da će to važiti od maja meseca sledeće godine, kada ćemo prvi put morati da apliciramo kada idemo u zemlje EU, da platimo nekih pet ili sedam evra i to će važiti u godinama ispred nas. Za sada su to sve informacije na nivou informacija. Imamo iskustva da su se proteklih godina takve odluke ukidale kasnije", kaže Seničić.

Objašnjava da je slično bilo pre nekoliko godina u Barseloni, koja je na isti način želela da se reši turista, pa je to vrlo brzo ukinuto.

"Ostaje da sačekamo i da vidimo da ta odluka dođe do italijanske vlade koja to treba da potvrdi bez obzira što se radi o lokalnoj odluci'', objašnjava Seničić.

Kurir.rs/RTS