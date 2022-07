NEVREME PRIZEMLJILO AVIONE: Otkazivanje i kašnjenja letova Er Srbije zbog nepovoljnih vremenskih uslova

Usled nepovoljnih vremenskih uslova na aerodromu Nikola Tesla otkazan je današnji let Er Srbije JU374 od Beograda do Ciriha, a posledično, zbog isticanja radnog vremena aerodroma u Cirihu, otkazan je i povratni let JU375 od Ciriha do Beograda.

Kako je saopšteno iz Er Srbija, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, kao i nemogućnosti točenja goriva na beogradskom aerodromu, došlo je do višesatnih kašnjenja još nekoliko redovnih i čarter letova srpske nacionalne avio-kompanije u popodnevnim i večernjim satima.

Iz Er Srbija su naveli da preduzimaju neophodne korake da preusmere na alternativne letove sve one koji su izgubili svoje konekcije, kao i da se čini sve da se saobraćaj normalizuje što pre.

Kurir.rs/Beta