SRBIJI U PETAK PONOVO PRETE GRADONOSNI OBLACI SNAGE ATOMSKE BOMBE: Evo gde će pasti najviše KIŠE!

Nepogode praćene obilnim pljuskovima, grmljavinom i gradom u utorak su pogodile Srbiju, a nad našim nebom su se nadvili gradonosni oblaci ogromne energije poput atomske bombe, kako je slikovito uporedio direktor RHMZ prof. dr Jugoslav Nikolić.

Meteorolozi upozoravaju da nas ovakvo nevreme očekuje i sutra!

- U petak, 8. jula, obilne padavine se očekuju u krajevima južno od Save i Dunava, naročito na jugozapadu i jugu Srbije (od 20 do 40 mm za 24 sata, lokalno i više). U toku noći ka suboti (8. na 9. jul) i u subotu tokom dana padavine će se dodatno intenzivirati na istoku i jugoistoku zemlje, uz količinu kiše i do 60 mm za 24 sata - navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Direktor RHMZ prof. dr Jugoslav Nikolić kaže za Kurir da je u utorak najviše padavina bilo u istočnom Sremu, južnom Banatu i u Beogradu.

- Palo je od 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnom. U Kruševcu i okolini bilo je oko 20 litara, a u ostalim delovima Srbije ispod 20. Nad našom zemljom su se juče stekli uslovi za stvaranje olujno-gradonosnih oblaka koji imaju ogromnu energiju. To su kumulonimbusi s visinom vrha od preko 20 kilometara i energijom akumuliranom u svakom takvom oblaku većom od prosečne atomske bombe.

Dejstvovano je protivgradnim raketama iz radarskih centara nad kojima je bilo gradonosnih oblaka. To su Niš, Valjevo, Fruška gora, Sjenica, Bukulja, Užice i Kruševac. Radi se o oblacima ogromne energije i nemoguće ih je istopiti. Nigde u svetu ne može da se spreči grad u ovakvim nepogodama, sa onim što mi radimo se postiže efikasnost od 30 do 60 odsto, ali ne može da se dostigne 100 odsto efikasnosti, jer je reč o ogromnoj količini energije - kaže prof. dr Nikolić.

Kako se ponašati po nevremenu Nikako ne smete biti na otvorenom kada počne grmljavina.

Skloniti se bilo gde u zatvoreni prostor jer povrede na otvorenom mogu biti velike zbog olujnih talasa vetra.

Nikako ne silaziti u garažu.

Popeti se na viši sprat u zgradi.

Ući u zidani objekat.

Ako vam kuća nije blizu, tokom grmljavine je najbolje ostati u automobilu.

U kući ne koristiti električne uređaje i fiksne telefone.

Automobil ne sme biti parkiran pored metalne bandere dalekovoda.

On ističe i da se tokom celog letnjeg perioda postoji dežurstvo ljudi koji rade na radarskim centrima od 15. aprila do 15. oktobra.

- Bilo kada u tom letnjem periodu može doći do ovakvih razvoja, u smislu da se razvije oblak na 500-600 metara, a kasnije dostigne visinu vrha od preko 20 kilometara i samim tim da deluje kao planina.

Grad veličine oraha tukao je novovaroška sela i uništio povrtnjake i useve, a jaka kiša s gradom se sručila na Kruševac i opštinu Topola. U popodnevnim satima je pljusak pogodio i Smederevo, delove Ivanjice, Šapca. Udari gromova su izazvali požare u selu Mlanca kod Kraljeva, u Mladenovcu, gde je udario u porodičnu kuću, i u Sjenici. Olujno nevreme nije zaobišlo ni prestonicu, gde je palo u proseku oko 50 litara kiše po kvadratnom metru, a najpogođeniji je bio Zemun, gde su poplavljeni podrumi i prizemni stanovi, Novi Beograd, Bežanija, Borča, gde je na ulicama bio potop, a voda je šikljala i ulazila i u prizemne objekte.

Intervencije u Srbiji u utorak 91 intervenciju je imala policija

20 požara

320 vatrogasca bilo na terenu

100 vozila

33 pumpe za crpljenje vode

više od 30 osoba evakuisano

više od 100 ljudi izvučeno iz automobila i autobusa

50 automobila izvučeno iz vode

18 gašenja požara

160 policajaca bilo na terenima u Beogradu

78 intervencija imali su vatrogasci u Beogradu

Milić Đoković, agent za nekretnine, kaže za Kurir da je do potopa i kolapsa na ulicama u Beogradu došlo pre svega zbog gustine naseljenosti i masovne gradnje za koje se izdaju dozvole.

BROJKA 942 ispaljene protivgradne rakete iz deset radarskih centara širom zemlje od ukupno 13

- Problem nastane kada se pri ogromnoj količini padavina kišna i fekalna kanalizacije spoje. Zato u Beogradu treba pojačati sistem kanalizacije, koji je građen do 2000, a sada je 2022. godina. Treba proširiti kapacitete jer se masovno gradi. Između ostalog, ima investitora koji se priključuju na kišne izlive čije su cevi dosta uže, a ne na kanalizacione.

Gradonačelnik Aleksandar Šapić foto: Beoinfo Da je potrajalo cele noći, imali bismo poplave kao 2014. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da je 400 ljudi tokom noći bilo na terenu, a da su vozila "Parking servisa" i "Beograd puta" izvlačila automobile. - Bujice su nosile kontejnere, a smeće koje je ispadalo je prekrivalo šahtove, pa je gradska čistoća imala mnogo posla. Da je potrajalo cele noći, imali bismo poplave kao 2014. Procena je da je u centralnim opštinama palo između 40 i 50 litara kiše po kvadratnom metru. Prosek padavina za jul je dosad bio 30 litara mesečno po kvadratnom metru. Juče je za samo nekoliko sati palo prosečno 50 litara, a u nekim mestima kao što je Zemun 128. To se nikada nije desilo, na Novom Beogradu 86, Vračaru 70 - rekao je Šapić na jučerašnjoj konferenciji. - Cevi u Beogradu napravljene za između 20 i 60 litara, a na magistralnim putevima 100 i preko 100. Tamo gde je urađena rekonstrukcija, kao kod Hitne pomoći, sinoć nije bilo problema. Lokacije koje su sada bile problematične bile su Gandijeva ulica, deo auto-puta kod Arene. Na tim mestima biće postavljeni saobraćajni znaci koji će upozoravati vozače da ako su jake padavine, treba naći alternativni put - ističe Šapić i apeluje na građane da budu obazriviji u takvim situacijama i sačekaju da nevreme stane.

To rade kako bi smanjili proceduru i proces dolaska do dozvole da zgrada bude prikačena na kanalizacionu mrežu. Činjenica je da grad nema dovoljno kanalizacionih kapaciteta i zato dođe do potopa u pojedinim delovima. Pored ovoga, zbog bacanja smeća su cevi zapušene i količina vode koja se sruči nema gde da ode, pa dođe do izlivanja.

