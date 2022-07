METEOROLOG ĐORĐE ĐURIĆ NAJAVIO OBILNE KIŠE I PAD TEMPERATURE: Za vikend jesenje vreme, a evo kad stiže novi TOPLOTNI TALAS (VIDEO)

Meteorolog Đorđe Đurić govorio je za televiziju Kurir kakvo nas vreme očekuje posle nevremena koje je zadesilo celu Srbiju.

- Pred nama je pravi letnji prijatan dan, bez vrućina. Osvanulo je lepo, prohladno jutro. Današnja najviša dnevna temperatura biće oko 30 stepeni, što je i prosek za ovo doba godine - rekao je meteorolog Đorđe Đurić i dodao:

1 / 23 Foto: MUP Srbije

- Nažalost, sutra sledi nova promena vremena. Doći će do naoblačenja i zahlađenja. Dobra vest je da će u većem delu Srbije biti suvo pre podne. Pojavili su se naslovi da će pojaviti slični slučajevi kao od pre neke večeri. Na sreću, neće biti tako kad je Beograd u pitanju. Padavine će se pred sam kraj dana pojačati na jugu i istoku zemlje. I tu treba biti na oprezu jer se očekuje i do 20mm kiše. Da istaknem i to da će od sutra temperatura biti u padu, kao i da će severo-zapadni vetar biti u pojačanju. Za vikend možemo da očekujemo smenu oblaka i sunca, sa tim što će oblačnost biti velika u subotu i nešto više padavina. Biće poprilično sveže zbog vetra. Za vikend na jugu i jugoistoku temperature će biti prave jesenje, neće preći 20 stepen. U Vojvodini za vikend oko 25, 26 stepeni.

foto: Kurir Televizija

A sledeće nedelja nas očekuje toplije vreme a krajem nedelje i novi toplotni talas.

- Od ponedeljka će biti znatno više sunca. Početkom sledeće nedelje ćemo uživati u sunčanijim intervalima. Tokom dana će biti umereno topl, oko 25 stepeni i onda nam pre svim prognozama sledi novi toplotni talas - rekao je Đorđe Đurić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

03:19 DUGOROČNA VREMENSKA PROGNOZA ZA SRBIJU Đurić: U ovim krajvima očekujte pravu jesen i smrzavanje NOVI TOPLOTNI TALAS BLIZU

00:21 KATASTROFALNA POPLAVA U CENTRU GRADA Oboren hidrant kod crkve Svetog Marka, voda se sliva sve do Takovske ulice