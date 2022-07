50-TIH GODINA JE LETOVANJE IZGLEDALO SASVIM DRUGAČIJE NEGO DANAS! Putovalo se fićom ili vozom, a OVO JE BILA SASVIM NORMALNA STVAR

Turizam u Jugoslaviji počeo je da se razvija pedesetih godina, a ljudi su zbog dobrih plata počeli i da letuju.

Najpopularnija prevozna sredstva tada su bili voz i "fića".

Zvuči nepojmljivo za ovo vreme danas, ali je starijima jedna fotografija koja je osvanula na društvenim mrežama probudila nostalgična sećanja i naterala ih da se prisete svojih letovanja.

Letovanje u Jugoslaviji foto: Printscreen/Facebook/Imam lud da sam papir

Tada niko nije patio za luksuznim hotelima, nisu se basnoslovno mnogo plaćale ležaljke. Ljudima je bilo dovoljno da se do svoje destinacije dovezu, sede na pesku, stolici na rasklapanje, i borave u kamp kućici.

Za sreću je bilo potrebno tako malo, što se vidi i po komentarima koji su objavljeni ispod ove fotografije:

- Baš tako sa punim fićom i jos letiri osobe preko serpentina, Velebita, sa pauzom za ručak.... uhhhh nostalgije.

- Lepa vremena verujte! Sve ovo sam prošla sa mojom mamom, tatom i sestrom! Kamp Makarska.

- Herceg Novi, prvi fića, porodično, divne uspomene

- Ovako smo i mi, samo umesto Fiće bio popularni " Stojadin" kog smo iz milošte zvali Srećko jer nas je služio bogovski. Od kad je izašao iz fabrike pa do odlaska u staro gvožđe jedino što su mu menjane svećice i auspuh. Pune 24 godine vožnje bez straha, bila je to neka srećna serija "Zastave 101" koja nas je vozila i do kampa "Greece 66" u najlepšim godinama detinjstva - neki su od komentara ispod ove objave.

Kurir.rs / S. T.

