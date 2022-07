ODGOVOR KURIRA DR TIODOROVIĆU I "PROFESIONALNOM" DANASU

Povodom teksta pod naslovom "Tiodorović: Nisam pozivao na zaražavanje" objavljenog u današnjem (9. jul 2022.) štampanom izdanju lista "Danas" i delimično izmenjenog teksta u onlajn izdanju "Danasa" u kom je prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv kovida 19 bez pardona pokušao da demantuje ono što je rekao u intervjuu Kuriru (objavljenom 5. jula 2022. na portalu Kurira i 6. jula 2022. u štampanom izdanju našeg lista), a zarad interesa čitalaca i javnosti objavljujemo odgovor naše novinarke i dokaze - snimak dela razgovora sa navodno spornom izjavom i skinšot mejla kojim je intervjuu, sa sve naslovom: "Tiodorović: Idealno je vreme da se zarazimo koronom", poslat na autorizaciju prof. Tiodoroviću, koji se u potonjem telefonskom razgovoru saglasio sa svim, osim s jednom delom, koji je i izbačen pre objavljivanja intervjua.

Intervju poslat prof. Tiodoroviću na autorizaciju foto: Skrinšot

Najpre, profesora Tiodorovića sam cenila i poštovala sam to što daje izjave, intervjue i kad je "gusto". Za razliku od nekih članova kriznog štaba koji udobno sede u ilegali i ćute, pa ih niko i ne proziva poimenice, prof. Tiodorović je jedan od malobrojnih koji je gotovo uvek tu i odgovara na pitanja.

Ovaj intervju rađen je u utorak, 5. jula popodne, a u 17 sati, kada sam ga prof. Tiodoroviću mejlom poslala na autorizaciju, već smo bili u cajtnotu za prelom strane i slanje u štampu. Iako prof. Tiodorović nije tražio autorizaciju, intervju sam poslala, sa sve naslovom (!), što inače ne činim, a ni po Zakonu o informisanju i Kodeksu novinara Srbije ni ne moram, svesna šta je rekao, odnosno da je to da je sada idealno vreme za prokužavanje za sve osim za rizične kategorije stanovništva, zapravo informacija, vest i veleobrt u stavu ovog člana kriznog štaba.

00:17 Epidemiolog Branislav Tiodorović za Kurir o zaražavanju korona virusom

A to sam uradila i imajući u vidu ranije problemičiće. Bilo je nekoliko situacija gde je posle izjava koje mi je dao, a pošto je, pouzdano znam, dobio i kritike najpre od onih "ilegalaca" iz kriznog štaba, pa i drugih, po drugim medijima na neki suptilan način negirao ponešto rečeno. Na to sam i sama, kao i moji urednici, zažmurela, jer smo upravo imali na umu to da prof. Tiodorović daje izjave za razliku od tih nevidljivih kritičara, koji sve znaju, a neće da izađu pred novinare. Ai nije tu bilo neke velike štete.

Međutim, sada je dara prevršila meru! Dakle, u cajtnotu, u 17h, mejl ide prof. Tiodoroviću (u prilogu skrinšot poslatog mejla). Potom se telefonom čujem s prof. Tiodorovićem kome smeta pitanje: "Sada ste na osporavanom stanovištu prof. Nestorovića?", koje se i vidi u skrinšotu poslatog mejla.

intervju u štampanom izdanju Kurira foto: skrinšot

I kreće ubeđivanje, pred celom redakcijom, u gotovo pola šest popodne. Doslovce sam prof. Tiodoroviću rekla da ću ispasti glupa ako to pitanje ne postavim jer je jasno kao dan da je to što je sada rekao stanovište prof. Nestorovića, a ostali će svakako pitati i komentarisati da sada priča isto što je i prof. Nestorović još pre dve godine. Dok sam slušala prof. Tiodorovića kako nije isto da li će neko komentarisati i to da će on u ovom intervjuu biti direktno povezan s prof. Nestorovićem, urednik Aleksandar Mitrović rekao mi je da ne moram da insistiram na jednom pitanju jer smo probili rok za slanje teksta u štampu. I tako i bi, neslavno odustah (računajući da svakako imam vest), a prof. Tiodorović mi reče da je sve ostalo u redu.

Doduše, taj razgovor nisam snimala, al intervju jesam, pa evo u prilogu i dela koji dokazuje da je prof. Tiodorović rekao da je idealno vreme za prokužavanje. A i poslati mejl, što se i vidi iz priloženog, i objavljeni intervju bez dela o prof. Nestoroviću, jasno pokazuju da je učinjeno kako je i dogovoreno s prof. Tiodorovićem u telefonskom razgovoru, odnosno da je on saglasan sa svim osim sa pominjanjem prof. Nestorovića.

tekst u štampanom izdanju Danasa foto: skrinšot

I onda dolazi tekst u "Danasu" (u prilogu), s naslovom: "Tiodorović: Nisam pozivao na zaražavanje", u kom kolege iz ovih novina tvrde da je prof. Tiodorović to "navodno kazao" za Kurir, a da nisu ni pokušale da me kontaktiraju i pitaju imam li dokaz, odnosno da li je prof. Tiodorović to navodno ili stvarno rekao. A u tekstu "Danasa" prof. Tiodorović sve oštro demantuje, pa tvrdi da se "oštro ogradio od naslova i nadnaslova" (!), a naslov mu, kao što se vidi, poslat na autorizaciju. Pa još prof. Tiodorović kaže da nema svrhe da demantuje u Kuriru. A onda se u tekstu "Danasa" ređaju sagovornici, pa se navodi i da je prof. Tiodorović mogao da proveri i s kim razgovara (!) i kojim novinama daje izjavu (!), a da ponavljam, niko od kolega iz "Danasa" nije pitao ocrnjenu novinarku i novine, odnosno drugu stranu, da kažu svoju priču, kako i Kodeks novinara Srbije i Zakon o informisanju nalažu.

Jelena S. Spasić, novinarka