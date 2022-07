DODALA UČENIČKIH STIPENDIJA: Ministarstvo odbrane raspisalo konkurs

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za dodelu 65 učeničkih stipendija za školsku 2022/23. godinu.

Za stipendije u iznosu od 20.000 i 25.000 dinara mesečno moći će da konkurišu dečaci i devojčice koji upisuju treću i četvrtu godinu srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava. Srednjoškolci koji su do sada postigli najmanje vrlo dobar uspeh sa odličnom ocenom iz vladanja, rangiraće se prema uspehu u dosadašnjem školovanju, a uticaja će imati i socijalno-ekonomski status njihovih porodica budući da će prednost imati učenici čiji roditelji imaju niža primanja. Vojska Srbije, Sektor za materijalne resurse i Univerzitet odbrane Ministarstva odbrane stipendije nude uglavnom za završne godine četvorogodišnjih i trogodišnjih tehničkih, elektrotehničkih, hemijskih, mašinskih i saobraćajnih škola, dok Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane nudi stipendije za treću i četvrtu godinu medicinskih škola u četvorogodišnjem trajanju. Posle završetka srednjih škola, vojni stipendisti zasnovaće radni odnos u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u statusu podoficira ili civilnih lica, što je za svaku od stipendija u tekstu konkursa unapred i precizirano. Ugovor o stipendiranju predviđa da su korisnici stipendija obavezni da u radnom odnosu u MO i VS provedu najmanje dvostruki period stipendiranja. Budući da se konkurs za dodelu stipendija odnosi na unapred određene radne pozicije i formacijska mesta, srednjoškolci će znati u kom mestu će, nakon završetka školovanja, biti raspoređeni. Reč je o radnim mestima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Bačkoj Topoli, Batajnici, Nikincima i Zucama. Zaposlenje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije donosi niz pogodnosti koji se odnose i na mogućnost usavršavanja i napredovanja u službi, ali i rešavanja stambenih potreba po znatno povoljnijim uslovima od tržišnih. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane kandidate da konkurišu za dodelu učeničkih stipendija u školskoj 2022/23. godini najkasnije do 30. septembra. Detalji uslova konkursa dostupni su na OVOM LINKU.

(Kurir.rs)