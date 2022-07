EVO KADA AJKULE OGLADNE I NAPADAJU! Eksperti o jezivim scenama koje su uznemirile javnost POSLE 6 SATI NEMA KUPANJA?!

Šestdesetosmogodišnja Austrijanka kojoj je petak 1. jula u Crvenom moru ajkula otkinula ruku i nogu, preminula je u bolnici u Hurgadi. Zbog ove nesreće egipatske vlasti zatvorile su priobalje na tri dana, zabranile sve pomorske aktivnosti, uključujući ronjenje, jedrenje na dasci i kajting, kao i prilazak ribarskih brodova.

- Zapravo ovo je prvi put da se nešto ovako dogodi na Hururgadi, na kojoj živim već 27 godina. I živeo sam na Sašelahu, koji je deo Hurgade. Svakog jutra u 5 sati ja plivam ovde, baš u ovom delu - rekao je Moo Mohamed.

Istog dana pored Austrijanke na razdaljini od 600 metara od ujeda ajkule tragično je završila i državljanka Rumunije. I pored preduzetih mera, poražavajuća činjenica je što se tokom jedne decenije u proseku dogodi jedan napada ajkula.

- Teško je da se bilo šta kaže, kakve mere da se preduzmu kad je u Crvenom moru veliki broj ajkula. Prava preventiva za sprečavanje napada jeste da imate sonarni sistem ili da imate neke titanske mreže i da je pokriven taj deo uvala, laguna ili otvorenog dela plaže - rekao je Radenko Culić ronilac.

Tragičan završetak dveju žena na Sal Hašišu nije samo posledica nesrećnih okolnosti već i nepažnje.

- Opet prekršeno pravilo da se ne kupa posle 6 sati. Imaju zabrane da se ribe ne hrane sa tih kantona, da se ne baca u more. Sve je to neko napisao radi našeg stepena bezbednosti - rekao je Radenko Culić ronilac.

U maju ove godine u želji da snimi tigar ajkulu, koja se nalazi u delu blizu Sel Hašiša, stradao je ronilac, kada mu je predator otkinuo glavu i ruku.

- Ukoliko bi ajkula napala nekoga mi bismo pozvali upravu za zaštitu i spasavanje i drugih funkcija, koje bi pomogle da shvatimo da li je to stvarno ajkula ili nešto drugo, ili delfin. Zato što si delfini veoma učestali kod nas, što se tiče same pojave svoje, a onda bismo došli do zajedničkog zaključka šta treba napraviti - rekao je Radenko Culić ronilac.

Da bi se izbegli kobni ishodi neophdno je da se poštuju pravila.

- Ne bi trebalo da imamo neke otvorene neke rane na telu. Krv naravno privlači, to vam je kao zvono za ručak kad zvoni za ajkule. Ne bi trebalo da se praćakamo. Ne bi trebalo da se izdvajamo iz grupe, ne bi trebalo sami da idemo. Žene u ciklusu moraju da povedu mnogo računa da ne idu na te vode, da se ne približavamo koralima koji mogu biti oštri možemo se poseći - rekao je Radenko Culić ronilac.

Temperatura vode je faktor koji direktno utiče na to da li će doći do potencijalnog napada ajkule.

- Moramo biti svesni da ceo Mediteran, kao i Jadransko more se polako greju, diže se temperatura mora i temperature postaju sličnije temperaturama tropskih mora i to može naravno promeniti biološku strukturu mora - rekao je Primož Bajec uprava za pomorstvo Republike Slovenije.

- Fiziologija ajkule je takva da ako se podigne temperatura mora, da se njoj metabolizam ubrzava i da ona gladni - rekao je Radenko Culić ronilac.

Prilikom napada angažuje se poseban organ zadužen za bezbednost na moru.

- Ako govorimo o živom biću u moru, koje ugrožava bezbednost ljudi i kupača su Instituti za morsku biologiju, koji moraju da prate takva dešavanja i onda izdaju upozorenja šta treba da se radi - rekao je Primož Bajec uprava za pomorstvo Republike Slovenije.

Kao i kod svake nesreće, nakon ujeda ajkule obavlja se poseban uviđaj.

- Biolozi da urade forenziku, da na lešu i na drugoj žrtvi urade forenziku potpisa ajkule, na taj način se procenjuje kolika je to ajkula bila i koja je to vrsta ajkule. Svaka ajkula ima jedinstven potpis. 90 odsto hotela na Hurgadi imaju morsku zaštitu, koja ne dozvoljava proboj ni najsitniji riba - rekao je Radenko Culić ronilac.

Kako bi se sprečile nesreće ove vrste, za one koji leto planiraju da provedu na Crvenom moru stepen zaštite povećan je na viši nivo.

