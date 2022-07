IZJEDNAČILI SE KURS EVRA I DOLARA, SRBE UHVATILA PANIKA! Ekonomisti za Kurir objasnili da li OVO MOŽE DA UTIČE NA NAS! (FOTO)

Jedan evro juče ujutro imao je vrednost 117,39 dinara, a jedan dolar 117,25 dinara. Razlika iznosi 14 para, i ovakve vrednosti nisu viđene u protekle dve decenije.

Dolar i evro približavaju ekvivalentnosti već neko vreme, a ekonomista Miladin Kovačević za Kurir kaže da je trenutna situacija čak i očekivana i objašnjava zbog čega:

Ekonomista Miladin Kovačević foto: Kurir

- To što sada dolar jača i sustiže evro posledica je oštrije politike Američke centralne banke (FED) i nepodizanja kamate od strane Evropske banke.

Iako su se dve valute maltene izjednačile, prema mišljenju ekonomiste Ljubodraga Savića, to nema uticaja na naše građane:

Ljubodrag Savić foto: Printscreen

- Ovakva kretanja ne treba da opterećuju ljude, jer to ne utiče na naš svakodnevni život. I ukoliko neko štedi i menja novac, to često nisu veće sume, gubitaka nema, niti velike razlike, i svejedno je u kojoj valuti to radi. Sam međuvalutni odnos je vrlo promenljiv, danas je ovako, za sedam dana možda bude sasvim drugačije. Stoga ljudi nemaju razloga za brigu, prvenstveno zato što se ovakve promene ne održavaju na njihov svakodnevni život.

Kurir.rs / S. Trajković

Bonus video:

00:21 (ANKETA) Pitali smo Beograđane šta su BITKOINI: Evo kakve smo odgovore dobili (KURIR TELEVIZIJA)