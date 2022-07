ĐERDAP KRIJE TAJNU STARU 2.000 GODINA Evo šta znači MISTERIOZAN NATPIS na Trajanovoj tabli! Kad vide ovaj lik LJUDI SE SKAMENE

Srbija obiluje prelepim destinacijama, istorijskim spomenicima, prirodom pred kojom zastaje dah, ali da li smo svesni šta imamo? Još bolje pitanje je da li umemo da čuvamo to što imamo?

Jedna od takvih pojava pred kojim zastaje dah je i Đerdapska klisura, reka Dunav i istorijski kontekst ovog mesta.

U Đerdapskoj klisuri nalazi se i čuvena Trajanova tabla.

Trajanova tabla nalazi se u blizini Kladova u Đerdapskoj klisuri i predstavlja pravu turističku atrakciju.

Na Trajanovoj tabli nalazi se natpis kojim se ukazuje da je car Trajan bio ktitor mnogih zdanja u ovom kraju, a pre svega puta u Đerdapskoj klisuri. Prevedeno sa latinskog na srpski značilo bi:

- Imperator cezar, sin božanskog Nerve, Nerva Trajan Avgust, pobednik nad Germanima, veliki pontif, četvrti put postavljen za tribuna, otac domovine, konzul po treći put, planine je isklesao i postavio grede od kojih je napravljen ovaj put.

Podsetimo i to da je car Trajan rođen 53. godine nove ere, kao i da je ova tabla stara nešto manje od 2.000 godina.

Međutim, tu divljenjima Đerdapske klisure nije kraj.

Sa rumunske strane Dunava nalazi se lik Decebala, poslednjeg kralja Dačana. Stena i lik kralja Decabala ostavljaju bez daha.

Poslednji kraj Dačana

Decebal je bio poslednji kralj Dačana koji je vladao u razdoblju od 87. do 106. godine. Značajan je po tome što je posle mnogo decenija, zapravo čitavoj jednog veka, ujedinio dačanska plemena. Do pojave imperatora Trajana, Rimljani su plaćali danak Dačanima. Decabal je raspolagao veliko, opremeljenom i sposobnom vojskom, no uprkos tome nije mogao da se odupre nadmoćnoj vojsci cara Trajana.