FRAKTURA ATLASA KLINIČKI NEMOGUĆA! Kiropraktičar na Kurir TV tvrdi da je slučaj pacijenta koji je preminuo ČUDAN, OBJASNIO I ZAŠTO

- Atlas ima dva plitka zgloba sa potiljačnim delom lobanje i ti snopići mogu malo da se pomeraju. Tu je ta uloga atlasa, da malo iritira i pravi problematiku. Javljaju se onda glavobolje zbog loše pozicije atlasa. To su pomeranja u vidu svega nekoliko milimetara. Proces mora biti pažljiv. Atlasprofilaksa nije kiropraktika, to je intenzivan udar. Ako pričamo o toj tehnici, tu nema stvarnog nameštanja. Vrlo mi je čudan ovaj slučaj. Prvo, atlasprofilaksa nije kiropraktika, ponavljam, a drugo fraktura atlasa je skoro gotovo klinički nemoguća. Izuzetno je teško doći do toga da slomite atlas. Zato je vrlo nezgodno bez rezultata obdukcije govoriti šta se ovde desilo - objasnio je Jovićević.

Fizijatar Žarko Radovanović, koji je takođe bio gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, napomenuo je da je pre svakog lečenja dijagnostika najvažnija.

- Atlas je prvi pršljen i jako je važno da znamo da je on fiksiran za lobanju. On povezuje glavu sa vratom i kičmom. Uvek je najneophodnije uraditu dobru dijagnozu, pogotovo rendgenski snimak i magnetnu rezonancu. Adekvatna dijagnoza i dobar klinički pregled, pa tek onda do lečenja. Najčešće se tu koristi fizikalna terapija. Uvek se negde pacijenti javljaju kada su bolovi intenzivni. Moram još jednom napomenuti da je dijagnostika najvažnija - rekao je Radovanović.

Milan Đurić, podsetimo, preminuo je nakon tri meseca provedenih u komi pošto mu je kiropraktičar na klinici "Balans medika" slomio vratni pršljen tokom tretmana.

Đurić je 24. marta otišao u "Balans mediku" da mu nameštaju pršljen "atlas", ali je već u 16.40 sati iz te privatne klinike kolima Hitne pomoći prebačen na Institut za ortopediju na Banjici.

