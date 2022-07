PROFESORKA S TEHNOLOŠKOG NAJISKRENIJE O BRUCOŠIMA Mora nešto da se menja! Mnogo se razlikuju od onih od pre 20 godina, evo po čemu

BEOGRAD - Profesorka na Tehnološko-matalurškom fakultetu u Beogradu Ivanka Popović izjavila je da "univerzitet ne može dobro da radi i da školuje najbolje kadrove ako ne prima najbolje kandidate za studije".

"Ovo ne treba razumeti kao kritiku prema nastavnicima u osnovnim i srednjim školama. Mislim da oni rade najbolje što mogu u datim uslovima, ali mislim da je vreme da se neke stvari u školama menjaju, jer univerziteti osećaju da se brucoši koji sada dolaze razlikuju od onih koji su dolazili pre 10 ili 20 godina", rekla je za novi broj nedeljnika Vreme, nekadašnja rektorka Univerziteta u Beogradu.

Kako je prof. Popović navela, "jedno je nivo znanja koji brucoši donose, a drugo su sposobnosti za uspešno studiranje".

"Ako nema tih veština, znači da nešto nije u redu u našem sistemu školovanja. Govorimo o tome da za jedan broj đaka prolazak kroz osnovnu i srednju školu predstavlja snalaženje", napomenula je Popović.

Prema njenim rečima, "to ne možemo da im zamerimo, zato što im je to dopušteno, a to ne bi smelo tako da funkcioniše".

"Znači da bismo ipak morali da damo jasnije odrednice o tome šta osnovno i srednje obrazovanje treba da daju kao rezultat i kakve ljude mi spremamo za naše društvo", rekla je Popović.

Kurir.rs/Beta