ŠOK U PROGRAMU UŽIVO! ŠEKLER OTKRIO KAKO JE MILANU SLOMLJEN VRAT: Ovo je dovelo do toga, doktor koristio NEREGISTROVANU METODU

Dr Šekler ističe da je metoda atlasprofilax koja je primenjena na Milanu neregistrovana u kiropraktici a potom izneo niz dijagnoza koje je Milan u trenutku tretmana mogao da ima:

- Do preloma atlasa može doći na razne načine, najčešće je to gruba manipulacija sile. Dakle, gruba sila primenjena na pršljen. Kiropraktika je poznata metoda lečenja poslednjih 3000 godina, to je krenulo od Egipćana. Danas je to priznata metoda u sklopu fizikalne medicine, ali uz određena ograničenja. Kiropraktikom može da se bavi samo doktor. Da bi se sprovela bilo koja metoda kiropraktike, mora prvo da se izvrši dijagnostika. Maligne bolesti kičmenog stuba, tuberkulozne promene na kičmi, osteoporoza, ako se na takve kosti primeni sila to samo po sebi može dovesti do frakture pršljena. Ova metoda koja je primenjena na preminulom Milanu, nije registrovana metoda u kiropraktici. Ja sam za tu metodu prvi put čuo ne iz medicinskog oglasa, već iz oglasa koji je stajao zakačen za moju zgradu - izjavio je dr Šekler gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Kurir.rs/M.L.

