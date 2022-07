Na obali Halhidikija nedavno se odigrala prava dama. Posle žurke, trojie prijatelja odlučilo je da zaplivaju na plaži Mitis u Grčkoj.

foto: Kurir Televizija

Prvog, Vasila, je spasila posada teretnog broda, a Ivana su posle 18 sati provedenih na pučini pronašle spasilačke ekipe. Kako da se ponašate ukoliko vam se ne daj bože desi slična situacija, istraživao je novinar Kurir televizije Predrag Žambok.

foto: Kurir Televizija

- Ono što je najvažnije, to je da ne smemo da dozvolimo da strah i panika utiču na nas. Potrebno je da udahnemo, da se okrenemo na leđa, i da blagim pokretima probamo da što pre dođemo do same obale - rekla je instruktorka u Udruženju spasilaca, Kristina Miladinović.

Bonus video:

02:10 OVAKO SVI GREŠIMO KADA NAS TALASI POVUKU Instruktorka Kristina DETALJNO objasnila kako možemo da se spasimo U OVOME JE CAKA!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:37 Saveti dermatovenerologa kada već PREGORITE NA SUNCU