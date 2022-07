VANTELESNA OPLODNJA O TROŠKU DRŽAVE DO 45. GODINE! Vlada Srbije usvojila važnu izmenu Uredbe o planu zdravstvene zaštite!

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmenjenu Uredbu o planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2022. godinu, kojom će biti omogućena vantelesna oplodnja ženama starosti do 45 godina, umesto do 43, kao što je bilo do sada.

Vlada Republike Srbije je ovom odlukom omogućila većem broju žena, u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, da putem veštačke oplodnje finansirane iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobiju prvo ili drugo dete do 45 godine starosti, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Polazeći od potrebe da se omogući što širi obuhvat žena kod kojih postoje medicinski uslovi da se na jedan od navedenih načina (stimulisani postupci biomedicinski potpomognutog oplođenja i krioembriotransfera) ostvare kao majke, a porodice dobiju dete ili decu, bilo je neophodno izmeniti Plan zdravstvene zaštite u tom delu.

Ovim rešenjem ostvaruje se i jedan od zadataka populacione politike – rešavanje problema neplodnosti u Republici Srbiji.

Kurir.rs/Blic